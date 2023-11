Barrierefreie Notrufsysteme bei den Wiener Linien

Per E-Mail teilen

Die Wiener Linien haben am 6. November 2023 die Einführung ihrer ersten barrierefreien Notrufanlage bekanntgegeben, die an der U-Bahn-Station Friedensbrücke in Betrieb genommen wurde.

Wiener Linien / Simon Wöhrer

Dieses neue System ist Teil eines Plans zur Modernisierung der Notrufausstattung im Wiener U-Bahn-Netz mit dem Ziel, bis 2026 alle 550 Notsprecheinrichtungen in U-Bahn-Stationen und Aufzügen zu erneuern.

Die neue Anlage zeichnet sich durch eine integrierte Touchscreen-Funktion aus, die es den Nutzer:innen ermöglicht, neben der herkömmlichen Sprachkommunikation auch visuell gestützte Notrufe abzusetzen. Die Innovation stellt einen Fortschritt im öffentlichen Verkehr Wiens dar.

Dies soll insbesondere gehörlosen Personen und Menschen mit Sprach- oder Lernschwierigkeiten zu Gute kommen. Zudem sind die Bedienelemente mit Brailleschrift sowie taktilen Symbolen ausgestattet, um auch blinden und sehbehinderten Fahrgästen die Nutzung zu erleichtern.

Peter Hanke, der zuständige Wiener Stadtrat für die öffentlichen Verkehrsmittel, verweist auf die kontinuierliche Erneuerung der Fahrzeugflotte und betont die Wichtigkeit, die Sicherheitseinrichtungen auf den neuesten Stand zu bringen.

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, hebt hervor, dass das Ziel des Unternehmens ist, die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und den Zugang zu Hilfsmaßnahmen im Notfall für alle Nutzergruppen zu vereinfachen.

Hans-Jürgen Groß, Beauftragter für Barrierefreiheit, unterstreicht die Inklusivität des öffentlichen Nahverkehrs und erklärt, dass die neue Notruftechnologie so ausgelegt ist, dass sie von allen Fahrgästen unabhängig von sensorischen Einschränkungen genutzt werden kann.

Im Verlauf des Jahres sollen weitere Stationen mit dem barrierefreien Notrufsystem ausgestattet werden.

Die einfache Aktivierung der Notrufanlage erfolgt durch das Drücken der Notruftaste für drei Sekunden, woraufhin ein direkter Kontakt mit der Betriebsleitstelle hergestellt wird. Ergänzend wird auf einem Touchscreen ein Interface für die non-verbale Kommunikation angeboten.

Grüne SOS-Würfel

An jeder Station weisen gut sichtbare grüne SOS-Würfel auf die Notrufstellen hin, welche zusätzlich durch Videokameras überwacht werden.

Im Notfall soll diese Einrichtung unverzüglich genutzt werden, um zeitnah Unterstützung zu gewährleisten – gemäß der Prämisse der Wiener Linien, im Zweifel immer von einem Notfall auszugehen.

