Barrierefreies Bauen – Investition in die Zukunft

Die Notwendigkeit, barrierefrei zu bauen, wird immer mit behinderten Menschen in Verbindung gebracht. Stufenlose Eingänge, Rampen und Aufzüge sind für Menschen im Rollstuhl notwendig, damit sie selbständig problemlos mobil sein können, aber eben nicht nur für diese.

Bilderbox.com

Es freuen sich auch Eltern mit Nachwuchs im Kinderwagen über eine barrierefreie Umgebung, wenn sie den Kinderwagen nicht über Stufen hieven müssen oder einen schweren Familieneinkauf im Lift in den dritten Stock bringen können.

Von einem durchdachten Konzept für Barrierefreiheit profitieren Nutzer aller Altersklassen und in verschiedenen Lebenslagen. Auch sportliche Mitbürger, die sich beim Ski- oder Radfahren einen Fuß verknackst haben oder einige Zeit mit einem Gipsbein zurechtkommen müssen, werden Barrierefreiheit zu schätzen wissen.

Die durchgehend barrierefreie Gestaltung der Umwelt ist auch wichtig, damit Menschen im Rollstuhl problemlos ihre Bekannten und Freunde besuchen können und dies nicht mangels eines Lifts oder wegen vieler Stufen sein lassen müssen.

Nicht zuletzt profitieren ältere MitbürgerInnen von einer barrierefrei gestalteten Umwelt. Nur dann, wenn es ausreichend barrierefreie Wohnungen gibt, können SeniorInnen in gewohnten Umfelden wohnen und müssen nicht im Alter in Heime übersiedeln. Sie bleiben in betreuungsreichen Strukturen selbstständiger als in solchen Strukturen.

Die meisten barrierefreien Wohnungen werden derzeit in Neubauten oder in der Kommune befindlichen Wohnungen im Zuge von Umbauten in Senioren- oder Pflegeplätze umgewidmet. Hier zeigt sich, dass in mehrfacher Hinsicht mehr barrierefreier Wohnraum nötig ist.

In diesem Sinne ist barrierefreies Bauen für uns alle eine Investition in die Zukunft

Immer wieder wird mit den angeblich höheren Baukosten gegen Barrierefreiheit argumentiert. Doch dies ist falsch. Wie verschiedene Studien zeigen, liegen die Mehrkosten von Wohnbauten, die die ÖNORM B1600 für barrierefreies Wohnen erfüllen – je nach Ausstattungsvariante – bei 1,5 bis 4 Prozent der Bausumme.

Barrierefreies Bauen verursacht also bei vorausschauender Konzeption und Planung kaum Mehrkosten. Es ist eine Frage der Baukosten, aber auch des politischen Willens.