Barrierefreies Puzzlespiel „Art of Fauna“ überzeugt bei Apple Design Awards

Österreichischer Erfolg bei der WWDC: Das Spiel Art of Fauna von Klemens Strasser erhielt Apples „Inclusivity Award“ – Anerkennung für sein inklusives, umweltorientiertes Design.

Art of Fauna

Der österreichische Entwickler Klemens Strasser hat bei den Apple Design Awards 2025 in der Kategorie Inclusivity (Inklusion) für sein Spiel „Art of Fauna“ gewonnen. In der Kategorie „Social Impact“ war er auch unter den Finalist:innen.

„Art of Fauna“ ist ein berührendes, auf Puzzles basierendes Spiel für iPhone und iPad. Die Spieler:innen setzen Bilder klassischer Tierillustrationen neu zusammen. Dabei legt Strasser besonderen Wert auf Barrierefreiheit: Das Spiel unterstützt VoiceOver, farboptimierte Themes, ein dyslexiefreundliches Schriftbild und weitere Barrierefreiheitseinstellungen.

Strasser integrierte zudem den Umweltschutz aktiv in sein Konzept: Ein Teil aller In-App-Käufe fließt in Organisationen zum Artenschutz. Das Spiel umfasst 110 Puzzles aus fünf Biomen, von denen die ersten zehn kostenlos sind; weitere Sets oder alle 110 Puzzles können gegen kleines Geld erworben werden.

Apple würdigt mit den Design Awards herausragende Innovation, technische Leistung und Designqualität. In diesem Jahr wurden je eine App und ein Spiel in sechs Kategorien ausgezeichnet – insgesamt 12 Titel. In der Sparte „Inclusivity“ gewann Strasser in der Kategorie „Spiele“.

Für Strasser ist dies bereits die zweite Apple-Auszeichnung – zuvor war er bereits Finalist mit „Letter Rooms“. Sein Erfolg unterstreicht den hohen Stellenwert von Inklusion und Nachhaltigkeit in der digitalen Spielentwicklung.