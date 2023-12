Barrierefreiheit als Standard: Wie Apple Produkte für jeden zugänglich macht

Mehr als nur Ethik: Wirtschaftliche Aspekte der Barrierefreiheit bei Apple

Edward Lich

Sarah Herrlinger, Director of Global Accessibility Policy & Initiatives bei Apple, hebt in einem im Magazin STERN erschienen Artikel „Wir wollen nicht 16 Prozent der Menschen ausschließen“ die Wichtigkeit der Barrierefreiheit in der Technologie hervor und betont, wie Apple diese in alle Produkte integriert.

Der Artikel stellt klar, dass Technologie universell zugänglich sein sollte, einschließlich für Menschen mit Behinderungen wie Hörverlust oder Blindheit.

Herrlinger erläutert Apples Ansatz, Barrierefreiheit frühzeitig in die Produktentwicklung einzubeziehen, wobei unterschiedliche Anwendungsfälle und Nutzerbedürfnisse berücksichtigt werden.

Das Motto „Nichts über uns ohne uns“ wird betont, indem Stimmen aus Gemeinschaften mit Behinderungen von Beginn an einbezogen werden.

Inklusion und Profit

Ein wichtiger Aspekt des Artikels ist Apples Anerkennung, dass Barrierefreiheit auch ein kommerzielles Interesse hat. Herrlinger stellt klar, dass die Integration von Barrierefreiheit nicht nur ethisch notwendig ist, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft.

Durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen erschließt Apple einen größeren Markt und vermeidet den Ausschluss von 16 Prozent der Weltbevölkerung als potenzielle Kund:innen.