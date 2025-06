Barrierefreiheit stärken: AccessibleEU zeigt Wege zur Umsetzung des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes bei Brüssler Accessibility Week

Per E-Mail teilen

Die Hilfsgemeinschaft begrüßt als österreichische Vertreterin von AccessibleEU die Stärkung des Bewusstseins für Barrierefreiheit in Europa

European Commission

Als nationale Vertreterin von AccessibleEU begrüßt die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs die bevorstehende Brüsseler Accessibility Week von 1. bis 3. Juli 2025. Anlass ist das Inkrafttreten des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes (EAA) am 28. Juni 2025 – ein bedeutender Schritt hin zu mehr Inklusion in Europa.

Ziel der Veranstaltungen ist es, Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf die praktischen Veränderungen durch das Gesetz vorzubereiten. Der EAA legt europaweit Mindeststandards für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen fest – etwa in den Bereichen E-Commerce, Bankwesen, Telekommunikation oder Mobilität – und stärkt so die Rechte von 87 Millionen Menschen mit Behinderungen in der EU.

Am 1. Juli 2025 widmet sich AccessibleEU gemeinsam mit der Europäischen Blindenunion und dem Europäischen Bankenverband der Barrierefreiheit im Bankensektor, um bewährte Verfahren zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von Bankdienstleistungen zu diskutieren, Herausforderungen zu analysieren und innovative Lösungen für barrierefreie Zahlungen und Transaktionen zu erkunden.

Den Abschluss bildet ein Networking-Event am 3. Juli 2025 mit Panels zu zentralen Themen wie IKT, AV-Diensten, öffentlicher Beschaffung und baulicher Infrastruktur.

AccessibleEU ist Teil der EU-Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und vernetzt Fachleute sowie Entscheidungsträger in ganz Europa. Die Hilfsgemeinschaft bringt ihre Expertise als österreichische Partnerin aktiv ein – für ein Europa, das allen Menschen zugänglich ist.