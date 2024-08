Von 22. bis 25. August 2024 täglich live; auch mit erster 3x3-Rollstuhl-EM

ÖBSV / Valentin Baubinder

Von 22. bis 25. August 2024 geht auf der Kaiserwiese direkt vor dem Wiener Riesenrad der 3×3 Europe Cup 2024 über die Bühne und via ORF 1 und ORF SPORT + sowie auf ORF ON sind die Fans live dabei.

Österreichs 3×3-Nationalteams werden es bei der Heim-Europameisterschaft mit schweren, aber auch schlagbaren Gruppengegnern zu tun bekommen. Am Papier haben sowohl Damen als auch Herren gute Chancen auf den Aufstieg in die K.-o.-Phase.

Das rot-weiß-rote Frauenquartett trifft am 22. August in Gruppe C zuerst auf Aserbaidschan (17.15 Uhr), dann im Abendkracher auf Spanien (21.20 Uhr). Die österreichischen Hoffnungsträgerinnen brauchen für den Aufstieg zumindest einen Sieg bzw. Gruppenplatz zwei.

Österreichs Männer steigen am 23. August ins Turniergeschehen ein (Gruppe C). Wie die Damen eröffnen sie gegen Aserbaidschan (17.15 Uhr), ehe es um 21.20 Uhr gegen Olympiasieger Niederlande geht.

Erste 3×3-Rollstuhl-EM

Die erste 3×3-EM für Rollstuhlbasketballerinnen und Rollstuhlbasketballer wird jetzt ebenfalls in Wien ausgetragen. Österreich ist mit einem Herrenteam vertreten, wobei der Modus hier etwas anders ist. Gespielt wird in einer Fünfergruppe und einer Sechsergruppe.

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe steigen ins Halbfinale am Samstagabend auf. Das österreichische Nationalteam tritt in Gruppe A am 22. August gegen Tschechien (20.15 Uhr) an, am 23. August gegen Polen (15.15 Uhr) sowie Spanien (20.15 Uhr) und am 24. August gegen Portugal (16.10 Uhr).

„Es ist das erste zu 100 Prozent inklusive Event in der Geschichte des Sports. Das ist eine Riesenchance für den gesamten Behindertensport“, betont ÖBSV-Präsident Julian Hadschieff.

Die Live- Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF ON: