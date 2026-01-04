Basketball-Cup 2026: FlinksStones gewinnen spektakuläres Finale 68:65

Am 4. Jänner 2026 krönten sich die FlinksStones bei den Basketball Austria Cup Finals im Rollstuhl-Basketball zu Cup-Siegern.

BIZEPS

In der neuen barrierefreien Sport Arena Wien setzten sich die Grazer in einem hochspannenden Endspiel gegen die Sitting Bulls aus Klosterneuburg mit 68:65 durch.

Das Finale entwickelte sich von Beginn an zu einem intensiven Basketball-Krimi. Die FlinksStones erspielten sich zwar zwischenzeitlich leichte Vorteile, doch die Sitting Bulls hielten mit großem Einsatz dagegen und machten die Partie bis in die Schlusssekunden völlig offen.

Erst ein sicher verwandelter Freiwurf kurz vor dem Ende brachte die Entscheidung, der letzte Wurfversuch der Bulls verfehlte sein Ziel knapp.

Mit dem Erfolg gelang den FlinksStones die Revanche für frühere Niederlagen und zugleich der Cup-Triumph im Rollstuhl-Bewerb.

Das Endspiel bildete einen der sportlichen Höhepunkte eines Finaltages, an dem auch im Damen- und Herren-Basketball die Cup-Titel vergeben wurden.

Siehe: Österreichischer Behindertensportverband, DerStandard, Österreichischer Basketballverband