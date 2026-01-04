Basketball-Cup 2026: FlinksStones gewinnen spektakuläres Finale 68:65

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 05.01.2026, 0:50 Uhr

Keine Kommentare

Am 4. Jänner 2026 krönten sich die FlinksStones bei den Basketball Austria Cup Finals im Rollstuhl-Basketball zu Cup-Siegern.

CUP Finals 2026 gewinnen die FlinkStones gegen Sitting Bulls
BIZEPS

In der neuen barrierefreien Sport Arena Wien setzten sich die Grazer in einem hochspannenden Endspiel gegen die Sitting Bulls aus Klosterneuburg mit 68:65 durch.

Das Finale entwickelte sich von Beginn an zu einem intensiven Basketball-Krimi. Die FlinksStones erspielten sich zwar zwischenzeitlich leichte Vorteile, doch die Sitting Bulls hielten mit großem Einsatz dagegen und machten die Partie bis in die Schlusssekunden völlig offen.

CUP Finals 2026 - FlinkStones gegen Sitting Bulls
BIZEPS

Erst ein sicher verwandelter Freiwurf kurz vor dem Ende brachte die Entscheidung, der letzte Wurfversuch der Bulls verfehlte sein Ziel knapp.

Mit dem Erfolg gelang den FlinksStones die Revanche für frühere Niederlagen und zugleich der Cup-Triumph im Rollstuhl-Bewerb.

CUP Finals 2026 - FlinkStones gegen Sitting Bulls
BIZEPS

Das Endspiel bildete einen der sportlichen Höhepunkte eines Finaltages, an dem auch im Damen- und Herren-Basketball die Cup-Titel vergeben wurden.

Siehe: Österreichischer Behindertensportverband, DerStandard, Österreichischer Basketballverband

