Be our Ally – Diversity Ball am 7. Mai 2022 in Wien #BeOurAlly #diversityball

Per E-Mail teilen

Für ein buntes Miteinander und eine vielfältige Gesellschaft findet am 7. Mai 2022 der 14. Wiener Diversity Ball statt.

equalizent

„Der Diversity Ball schafft es, Welten zu verbinden und die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Alles darf sein, alles ist möglich. Wir träumen von einer Welt ohne Barrieren und ohne Randgruppen und davon, dass man Vielfalt mit Neugier statt mit Skepsis begegnet“, erklärt Monika Haider – Ballmutter und Obfrau des Vereins equalizent.

Der 14. Diversity Ball steht unter dem Motto „Be our Ally“, zu Deutsch – Sei unser Verbündeter. Im Sinne des Diversity Balls ist Verbündeter folgendermaßen gemeint: Eine Person, die sich für die Rechte von benachteiligten oder unterdrückten Personen und/oder Gruppen einsetzt, und das auch, wenn die Person nicht selbst betroffen ist. Verbündeter sein bedeutet aktiv zu sein und beschreibt einen lebenslangen Lernprozess.

Vielfalt auch im Programm

Wie schon von vergangenen Bällen gewohnt, ist die Abwechslung auch im Programm zu spüren. Unter dem Motto „How to be an Ally“ treten Künstlerinnen und Künstler, Tänzerinnen und Tänzer, Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Communities auf.

Zudem werden bekannte Influencerinnen und Influencer sowie weitere Persönlichkeiten zu sehen sein. Für das Unterhaltungsprogramm sorgen Live-Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Burlesque-Künstlerinnen und -Künstler sowie DJs und Dragqueens. Um Mitternacht gibt es eine Mitternachtsquadrille der etwas anderen Art in österreichischer Gebärdensprache.

Komm wie es dir gefällt

Auch in puncto Garderobe bricht der Diversity Ball mit Konventionen. Erlaubt ist alles, was gefällt – von der edlen Ballrobe bis zum ausgefallenen Kostüm.

Erstmalig im Rahmen dieses Diversity Ball wird der Lovemore Award verliehen. Bereits ab 18 Uhr versammeln sich Verbündete des Diversity Balls zu einem Dankesempfang. Der Lovemore Award wurde von Mel Merio entwickelt und richtet sich speziell an Menschen, Organisationen und Firmen, die sich im LGBTQIA+ und im Diversitybereich engagieren.

Eckdaten:

Wann: Samstag, 7. Mai 2022, 20:00 Uhr

Wo: Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Detailliertere Informationen und Tickets finden Sie auf der Webseite des Diversity Balls.