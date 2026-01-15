Befragung zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz

Das EU-Projekt SUPPORT soll die Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz zu verbessern. Unternehmen, Fachkräfte und Betroffene sind eingeladen an einer Befragung teilzunehmen.

BilderBox.com

Bei Supported Employment geht es darum, Menschen mit Behinderungen auf den Arbeitsplatz zu begleiten und sie direkt dort zu unterstützen. Dieser Ansatz soll in Zukunft stärker genutzt werden, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Wie auf der Internetseite des Österreichischen Behindertenrats berichtet wird, haben das Zentrum für Sozialwissenschaft und die Zero Project Stiftung gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds Plus das Projekt SUPPORT gestartet.

Das EU-Projekt befasst sich damit, wie die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen besser unterstützt werden kann. Im Projekt SUPPORT sollen bereits bestehende Beispiele aus der Praxis aufgegriffen und Verbesserungen ausgearbeitet werden.

Ein bekanntes Beispiel ist das Projekt der Chance B-Gruppe aus der Oststeiermark. Seit 35 Jahren engagiert sich das Projekt im Bereich der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen.

Über 10.000 Menschen mit Behinderungen konnten bereits in Betriebe vermittelt werden. Die bisherige Arbeit von Chance B dient dazu, die aktuelle Situation zu beschreiben, zusätzlich sollen vorhandene Studien zum Thema ausgewertet werden.

Die Befragung

Ein wichtiger Teil des SUPPORT-Projektes ist eine Online-Befragung. Diese richtet sich an Unternehmen, an Fachkräfte für berufliche Inklusion und an Menschen mit Behinderungen.

Die Ergebnisse der Befragungen sollen zeigen, welche Unterstützungsmaßnahmen gut funktionieren und wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Der Österreichische Behindertenrat bittet, sich an der Befragung zu beteiligen. Die Befragung dauert etwa 20 Minuten und kann anonym beantwortet werden.

Weitere Details zu Befragung und zum Projekt finden Sie auf der Internetseite des Österreichischen Behindertenrats.