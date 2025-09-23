Behindertenrat begrüßt Live-Untertitelung der „Bundesland heute“-Sendungen

Österreichischer Behindertenrat
Veröffentlicht am 23.09.2025, 11:21 Uhr

Keine Kommentare

Automatische, KI-gestützte Live-Untertitelung der „Bundesland heute“-Ausgaben erweitert barrierefreies ORF-Angebot

Österreichischer Behindertenrat
Österreichischer Behindertenrat

Ab 29. September 2025 werden alle „Bundesland heute“-Ausgaben und sämtliche Sendungen auf ORF Sport +, die ein gesprochenes Wort enthalten, live auf ORF TELETEXT Seite 777 untertitelt. Die Umsetzung erfolgt mittels Unterstützung durch Künstliche Intelligenz.

Der Österreichische Behindertenrat zeigt sich über die Erweiterung des bislang bereits äußerst umfangreichen ORF-Angebots für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, erfreut und sieht den Einsatz innovativer Technik als großen Fortschritt an.

9 Fotos der verschiedenen Bundesland heute Sendungen jeweils mit Untertitel.
ORF

Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen

Die Kooperation mit ORF-Gremien wie etwa Publikumsrat oder der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit verdeutlicht einmal mehr, dass Menschen mit Behinderungen eine bedeutende Zielgruppe darstellen, die gehört wird.

„Der ORF setzt auf Fachwissen und Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen, um das barrierefreie Angebot kontinuierlich auszubauen. Dies stößt in der Community der Menschen mit Behinderungen auf großen Zuspruch“, verdeutlicht Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.

„Dass die Aktionspläne Barrierefreiheit seitens des ORF nicht nur abgearbeitet, sondern übererfüllt werden, ist ein Garant für Qualität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, so Martin Ladstätter, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats, der im ORF-Publikumsrat die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertritt.

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Weiterführende Themen zu diesem Artikel

Hier beginnt der Werbebereich Hier endet der Werbebereich

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.