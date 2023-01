Behindertensport: FIS Alpine Paraski Weltmeisterschaft Espot 2023 live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Von 21. bis 29. Jänner, Highlights von allen Bewerben in ORF 1

Skifamilie Aigner

Die FIS Alpine Paraski Weltmeisterschaft 2023 geht vom 19. bis 29. Jänner 2023 in Espot in Spanien über die Bühne.

Nach zwei Trainingstagen starten am 21. Jänner die Medaillenbewerbe. Den Auftakt machen die Speed-Bewerbe am 21. Jänner (Abfahrt) und 22. Jänner (Super-G). Einem rennfreien Tag am 23. Jänner folgt am 24. Jänner die Kombination.

Die technischen Bewerbe beginnen am 25. Jänner mit dem Riesenslalom der Damen, gefolgt vom Riesenslalom der Herren am 26. Jänner, dem Slalom der Damen am 27. Jänner und dem Slalom der Herren am 28. Jänner. Abgeschlossen wird die WM am 29. Jänner mit dem Parallel Event.

14 Sportlerinnen und Sportler

Der Österreichische Skiverband hat 14 Sportlerinnen und Sportler (sechs Damen, acht Herren) für die Weltmeisterschaft nominiert: Barbara Aigner (NÖ), Klara Sykora – Guide (NÖ), Veronika Aigner (NÖ), Elisabeth Aigner – Guide (NÖ), Elina Stary (K), Anna Stoss – Guide (S); Johannes Aigner (NÖ), Matteo Fleischmann – Guide (NÖ), Thomas Grochar (K), Nico Pajantschitsch (K), Manuel Rachbauer (T), Markus Salcher (K), Michael Scharnagl (T), Florian Erharter – Guide (T).

Die Übertragungen in ORF SPORT +, in der ORF-TVthek und in ORF 1

Alle Bewerbe sind live in ORF SPORT + bzw. in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Johannes Karner, als Moderatorin fungiert Alina Eberstaller. Die Highlights aller Tage sind sowohl in ORF 1 als auch in ORF SPORT + im Programm.

Samstag, 21. Jänner, 7.30 Uhr, ORF 1: Highlights Eröffnung

Samstag, 21. Jänner, 10.30 Uhr, OSP: LIVE Abfahrt Damen & Herren (von 10.30 bis 13.10 Uhr live in der ORF-TVthek, um 15.05 Uhr live zeitversetzt in OSP)

Samstag, 21. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Eröffnung

Samstag, 21. Jänner, 22.00 Uhr, OSP: Highlights Abfahrt Damen & Herren

Sonntag, 22. Jänner, 8.35 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 1

Sonntag, 22. Jänner, 10.30 Uhr, OSP: LIVE Super-G Damen & Herren (von 10.30 bis 13.10 Uhr live in der ORF-TVthek, um 15.10 Uhr live zeitversetzt in OSP)

Sonntag, 22. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 1

Montag, 23. Jänner, 11.35 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 2

Montag, 23. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 2

Dienstag, 24. Jänner, 10.00 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Alpine Kombination Super-G Damen & Herren (ab 10.30 Uhr live in OSP)

Dienstag, 24. Jänner, 13.30 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Alpine Kombination Slalom Damen & Herren (ab 14.00 Uhr live in OSP)

Mittwoch, 25. Jänner, 10.00 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Damen 1. Durchgang

Mittwoch, 25. Jänner, 13.10 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Riesenslalom Damen 2. Durchgang (ab 13.15 Uhr live in OSP)

Mittwoch, 25. Jänner, 19.10 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 3

Mittwoch, 25. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 3

Donnerstag, 26. Jänner, 9.55 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Herren 1. Durchgang

Donnerstag, 26. Jänner, 13.10 Uhr, OSP: LIVE Riesenslalom Herren 2. Durchgang

Donnerstag, 26. Jänner, 11.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 4

Donnerstag, 26. Jänner, 19.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 4

Freitag, 27. Jänner, 9.55 Uhr, OSP: LIVE Slalom Damen 1. Durchgang

Freitag, 27. Jänner, 13.10 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Slalom Damen 2. Durchgang (ab 13.55 Uhr live zeitversetzt in OSP)

Freitag, 27. Jänner, 13.50 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 5

Freitag, 27. Jänner, 20.30 Uhr, OSP: Highlights Tag 5

Samstag, 28. Jänner, 8.10 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 6

Samstag, 28. Jänner, 9.55 Uhr, OSP: LIVE Slalom Herren 1. Durchgang (von 9.55 bis 12.00 Uhr live in der ORF-TVthek)

Samstag, 28. Jänner, 13.10 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Slalom Herren 2. Durchgang (ab 15.45 Uhr live zeitversetzt in OSP)

Samstag, 28. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 6

Sonntag, 29. Jänner, 9.55 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Parallel Event Qualifikation (ab 11.05 Uhr live in OSP)

Sonntag, 29. Jänner, 13.00 Uhr, ORF-TVthek: LIVE Parallel Event (ab 16.45 Uhr live zeitversetzt in OSP)

Sonntag, 29. Jänner, 17.25 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 7

Sonntag, 29. Jänner, 21.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 7

Montag, 30. Jänner, 8.35 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 8 & Schlussfeier

Montag, 30. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 8 & Schlussfeier

