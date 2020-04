Behindertenzuschlag zur Wiener Mindestsicherung

Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Wiener Mindestsicherung beziehen, haben ab 1. Mai 2020 Anspruch auf einen Behindertenzuschlag.

Jene Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts und des Wohnbedarfes haben, erhalten ab 1. Mai 2020 einen monatlichen Behindertenzuschlag.

Der Zuschlag ist eine ergänzende Unterstützung, die Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung bekommen, die einen Behindertenpass des Sozialministeriums besitzen. Die Höhe des Behindertenzuschlags beträgt 18 % des Mindeststandards für Alleinunterstützte, das heißt 165,12 Euro (Stand 2020).

In einem Schreiben der Servicestelle der Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien heißt es:

In Wien möchten wir allen Menschen soziale Teilhabe ermöglichen und sie in die Gesellschaft einbinden. Unser Ziel ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern und Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Gruppe mit der Novelle zum Wiener Mindestsicherungsgesetz noch stärker unterstützen zu wollen und daher einen Zuschlag für Menschen mit Behinderung einzuführen.