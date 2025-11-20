Bekleidungsgeschäft Primark präsentiert barrierefreie Modekollektion

Wo sind meine modischen Kleider?
Wo sind meine neuen Kleider? Diese Überschrift drückt nicht die Frustration aus, dass man während der Corona-Krise nicht shoppen kann. …
In Zusammenarbeit mit der Modedesignerin Victoria Jenkins entwickelte Primark an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasste Kleidungstücke.
Die herkömmliche Mode ist nicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Sitzt man zum Beispiel im Rollstuhl, sind Hosen zu lang und sitzen schlecht. Alternativen müssen oft eigens hergestellt werden und sind teuer.
Die Designerin Victoria Jenkins ist Gründerin des adaptiven und inklusiven Modelabels UNHIDDEN. Aufgrund ihrer eigenen langjährigen chronischen Erkrankung und Behinderung möchte sie Menschen mit Behinderungen Zugang zu „barrierefreier“ Kleidung ermöglichen.
Deshalb entwickelte sie in Zusammenarbeit mit Primark an die Bedürfnisse vom Menschen mit Behinderungen angepasste Kleidungsstücke.
In einem Beitrag von Primark äußert sich Jenkins folgendermaßen:
Die Tatsache, dass Primark die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten berücksichtigt und entsprechend darauf reagiert, wird das Leben von Millionen Menschen verändern. Ich freue mich darauf, mit Primark zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu verwirklichen.
Primark bietet Kleidung für Damen und Herren sowie Nachtbekleidung und Unterwäsche.
Die Kleidungstücke haben zum Beispiel Magnet- oder Druckverschlüsse, elastische Taillenbänder oder versteckte Öffnungen für Stoma oder Katheter.
Auch sind sie vom Design her auf Menschen, die sitzen, ausgerichtet, indem die Ärmel und Säume entsprechend verkürzt wurden.
Genauere Beschreibungen der einzelnen Kleidungsstücke gibt es auf der Internetseite von Primark.
Die barrierefreie Mode, die am 17. Diversity Ball im Wiener Rathaus vorgestellt wurde, soll laut Heute ab Oktober 2025 in Österreich erhältlich sein.
Wo sind meine neuen Kleider? Diese Überschrift drückt nicht die Frustration aus, dass man während der Corona-Krise nicht shoppen kann. …
Für Menschen, die mit Rollstuhl unterwegs sind und sich in der Faschingszeit oder für einen Ball verkleiden wollen, gibt es …
Aufgrund des Schlaganfalls eines Nike-Mitarbeiters und des Briefes eines Studenten, der aufgrund seiner Behinderung die gängigen Nike Schuhe nicht selbst binden kann, wurde …
„Just do it“ („Mach es einfach“) ist wohl einer der bekanntesten Markensprüche der Welt. Er stammt vom Sportartikelhersteller Nike. Dass …
Die herkömmliche Mode ist nicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Sitzt man zum Beispiel im Rollstuhl, sind …
Zum internationalen Tag der Kinderrechte warnt die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, Mag.a Christine Steger, vor gravierenden Lücken …
Zum Internationalen Tag der Kinderrechte macht der Unabhängige Monitoringausschuss auf strukturelle Barrieren aufmerksam, mit denen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen …
Die Ausstellung „Wissen für alle“ widmet sich der Entstehung und Verbreitung dieser innovativen Bildsprache, die in den 1920er Jahren von …
„Viele Menschen, die wir vertreten, sind aufgrund von intellektueller Beeinträchtigung oder psychischer Erkrankung dauerhaft auf Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe angewiesen. Sie …
„Wer von einer Reform der Sozialhilfe spricht, darf zu den Missständen in den Bundesländern nicht schweigen. Zwischen Bundesländern ist ein …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieses Foto des einzigen barrierefreien Eingangs beim INTERSPAR Meidling Niederhofstraße, der durch Fahrräder verstellt ist, steht stellvertretend für die vielen …