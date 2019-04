Berlin ist Vorbild in Sachen öffentliche Toiletten

Per E-Mail teilen

In Berlin am Humboldthain eröffnete am 9. April 2019 die erste vollständig barrierefreie Toilette - genannt "Berliner Toilette".

Wall

Wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist, eröffnete in Berlin die erste vollautomatische barrierefreie Toilettenanlage. Die sogenannte „Berliner Toilette“ ist eigens für die Hauptstadt entworfen worden und erfüllt die neue DIN Verordnung für Barrierefreiheit.

Insgesamt sind bereits sieben „Berliner Toiletten“ in Betrieb. Bis Ende 2020 soll das neue Modell an 190 Standorten aufgebaut werden, heißt es auf berlin.de. Insgesamt soll die Zahl der öffentlichen Toiletten von bisher 257 auf 281 steigen. Bis 2022 sollen es 366 sein.

Die Toilette der Zukunft

Die neuen Toilettenmodelle von Wall GmbHsind selbstreinigend und verfügen über eine zurückfahrbare Trennwand, sodass zwei Einzelkabinen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer vergrößert werden können, heißt es auf der Homepage der Firma.

Ein SOS- Knopf verbindet einen nicht nur mit der Zentrale von Wall sondern bietet auch per Lautsprecher Passantinnen und Passanten um Hilfe. Außerdem sind die Toiletten ausgestattet mit der Raumüberwachung modernster Sensorentechnik und wassersparender Bodenreingung.

Mittels der App Berliner Toilette kann man die nächste Toilette finden, den Zustand einer Toilette melden und die Nutzungsgebühr bargeldlos bezahlen. Auch die kostenlose Benutzung mit dem Euroschlüssel ist möglich.

Ein Test des Berliner Kuriers gibt interessante Einblicke in die neue Toilette. Ingmar Streese, Staatsekretär für Verkehr in der Berliner Stadtverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, sagt über das neue Toilettenmodell, „mit der neuen Berliner Toilette wird unsere Stadt Vorreiter bei der Barrierefreiheit öffentlicher Toiletten“.