Berlin: Plakatkampagne informiert über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

Am 2. November 2020 startete die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Plakatkampagne zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die den Diskriminierungsschutz in Deutschland bekannter machen soll.

Deutsche Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Unter dem Motto „Diskriminierung ist verboten – das AGG schützt“ hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Plakatkampagne gestartet, um Menschen für das Benachteiligungsverbot zu sensibilisieren und zugleich die Politik an die Bedeutung einer nachhaltigen Antidiskriminierungsgesetzgebung zu erinnern.

Wie auf kobinet-nachrichten zu lesen ist, werden die Motive der Kampagne in den Kalenderwochen 45 und 46 bundesweit in verschiedenen Formaten digital und auf Plakaten zu sehen sein.

Es gibt über 6.200 Plakatflächen in kleineren und mittelgroßen deutschen Städten, über 1700 digitale Flächen an den Zug- und S-Bahnhöfen in allen größeren Städten sowie über 170 Plakat- und digitale Flächen im Regierungsviertel. Die Motive der Kampagne findet man auch auf der Internetseite der Kampagne. Dort kann man sie als Poster im A1-Format oder in Form von Postkarten bestellen.

Auf der Internetseite gibt es ebenfalls wichtige Informationen und Unterstützungsangebote. In den Social Media-Kanälen der Antidiskriminierungsstelle finden sich eigens für die Kampagne produzierte Videos.

Eines dieser Videos trägt den Titel „Das AGG erklärt“. Es beschreibt, was das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist und wie es bei Diskriminierung unterstützen kann. Auch enthält es Informationen zum Unterstützungsangebot der Antidiskriminierungsstelle.