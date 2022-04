Besichtigung U-Bahn-Zug X-Wagen der Wiener Linien 

Per E-Mail teilen

BIZEPS hatte am 1. April 2022 die Möglichkeit die neue U-Bahn-Fahrzeuge der Wiener Linien, genannt X-Wagen, in einer Werkstatt zu besichtigen.

BIZEPS

Ende des Jahres 2022 sollen die ersten X-Wagen der Wiener Linien auf den Linien U1 bis U4 in den Fahrgastbetrieb gehen. Wir hatten bereits die Möglichkeit, uns das Fahrzeug im Inneren genau anzusehen.

Es handelte sich um den ersten Zug, der mittels Online-Abstimmung „FeliX“ genannt wurde. An der einen oder anderen Stelle fehlen auch noch Aufkleber, bis das Fahrzeug aber in Betrieb genommen wird, werden die vermutlich noch angebracht.

Außenansicht

Optisch sind die X-Wagen von außen sehr ähnlich zum Vorgängermodell, dem V-Wagen. Der Zug besteht aus 6 Waggons, die durchgängig verbunden sind. Graue Grundfarbe mit durchgängig roter Linie. Während der V-Wagen noch Scheinwerfer in einem angedeuteten V hatte, das wie ein Lächeln wirkte, ist es beim neuen Modell nur noch ein waagrechter Strich.

Beim Einsteigen fällt gleich auf, jede Tür hat spaltüberbrückende Klapprampen. Früher gab es die nur bei der ersten und letzten Tür. Bei unserer Besichtigung konnten wir sie leider aufgrund der Werkstattsituation nicht testen.

Die Türen verfügen über vertikale LED-Streifen die anzeigen, ob die Türen geöffnet werden können oder nicht. Dazu gibt es auch noch eine Anzeige für den Fall, dass eine Tür nicht verwendet werden kann.

Die Türen am Anfang und Ende des Zuges sind zusätzlich noch mit einem blauen Klebestreifen an der Oberkante markiert. Das soll darauf hinweisen, dass sich hier der Hauptbereich der Rollstuhlplätze befindet.

Im Inneren

Beginnen wir am Anfang des Zuges. Hier befinden sich – wie bereits bekannt – zwei Rollstuhlplätze. Zusätzlich ist jetzt allerdings auch jeweils ein großes Rollstuhlsymbol im Boden eingelassen, um den Platz besser zu markieren. Für Rollstuhlfahrende gibt es jetzt direkt am Stellplatz auch einen Türöffnungswunschknopf sowie eine Sprechstelle zum Fahrpersonal / Notsprechstelle.

Von diesen Rollstuhlplätzen gibt es vier, zwei am Anfang und zwei am Ende des Zuges, im 1. und 6. Waggon.

Im 3. und 4. Waggon gibt es jetzt auch je einen Rollstuhlplatz, mit weniger Platzangebot allerdings, aber ebenso mit Türöffnungswunschknopf und Sprechstelle zum Fahrpersonal / Notsprechstelle.

Es gibt jetzt also insgesamt 6 Rollstuhlplätze statt wie bisher 4. Wir nehmen an, dass auch hier unter den Holzabdeckungen ein Rollstuhlpiktogramm am Boden erkennbar sein wird,

Gegenüber davon ist auch je ein Kinderwagenplatz, der allerdings keine Sprechstelle und Türöffnungswunschtaster hat.

Fast bei allen Eingängen gibt es direkt als ersten Sitzplatz sogenannte Prioritätssitze für Personen, die auf einen Sitzplatz angewiesen sind. Diese sind blau lackiert statt, im üblichen Rot der anderen Sitze.

Auch das Raumgefühl wurde verbessert, gerade im Einstiegsbereich hat man nun mehr Platz.

Weitere Fotos finden Sie in unserem Fotoalbum „Besichtigung X-Wagen“.

Informationssystem FIS+

Im Inneren haben Zettel mit Netzplänen ausgedient. Über den Türen sind jetzt Bildschirme angebracht.

Ein digitales Fahrgastinformationssystem, das situationsabhängig Informationen anzeigt, wie beispielsweise in welcher Station man sich gerade befindet und welche als nächste kommen.

Eine große Neuerung wird auch sein, dass – je nachdem bei welcher Tür man sich befindet – angezeigt wird, in welche Richtung man zu welchen Ausgängen oder Aufzügen gehen muss und ob diese Aufzüge außer Betrieb sind. Wir haben darüber im Artikel Informiert unterwegs in der Wiener U-Bahn mit dem neuen Fahrgastinfo Plus berichtet.

Obwohl dieses System sehr innovativ und praktisch zu sein scheint, ist es bisher nur sehenden Menschen zugänglich. An Lösungen für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen wird gearbeitet.