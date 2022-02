Besonderes Spielzeug für besondere Kinder – Ableismus beim Spielzeugkauf

Per E-Mail teilen

Spielzeuge, die speziell für Kinder mit Behinderungen geeignet sein sollen, werden jetzt vermehrt beworben. Was vor allem auffällt, ist die Art und Weise, wie das Spielzeug beworben wird. Warum darin Ableismus aufscheint – ein Kommentar.

Vielerorts wird heute mit dem Begriff der Inklusion geworben. Inklusive Zentren, inklusive Ferien, usw. Aber wussten Sie auch, dass es inklusives Spielzeug gibt? Als inklusives Spielzeug bezeichnet man Spielzeug, das speziell auf die Bedürfnisse von behinderten Kindern ausgerichtet sein soll.

Zum Beispiel bietet der Shop Ringelfee sogenanntes adaptiertes Spielzeug an, wie singende und tanzende Plüschtiere, nur dass sie mit einem Taster bedient werden können, ohne dass man auf die Plüschtiere direkt draufdrücken muss.

Ein Beispiel ist der singende Hund Armin. So etwas wie aktive Spielzeuge mit Taster ist ganz praktisch, denn es gibt Kinder, die aufgrund von motorischen Beeinträchtigungen vielleicht nicht so gut auf die Pfote eines Plüschtieres drücken können.

Das Problem ist in diesem Fall auch nicht das Spielzeug an sich, sondern die Art, wie es beworben wird. „Für besondere Kinder“, heißt es auf der Internetseite von Ringelfee. Und hier beginnt aus meiner Sicht das Problem. Bei einigen dieser Shops, die Spielzeuge für Kinder mit Behinderungen vertreiben, wird mit Begriffen wie „besondere Kinder“ gearbeitet.

Ein weiteres Beispiel ist die Webseite des Ariadne Ideenshops. Diese wirbt mit dem Slogan „Geschenkideen für besondere Kinder“. Auch in der Art, wie manche Produkte auf dieser Seite beworben werden, zeigt sich eine gewisse Problematik in der Sprache.

Zum Beispiel wird ein Gegenstand mit dem Namen Lolli-Pop folgendermaßen beworben: „Lolli-Pop ist ein schöner Anhänger vom Kleinkind bis zum Teenager. Auch Jungs und junge Männer tragen Lolli-Pop gern. Das Besondere ist, dass Lolli-Pop an den Rändern dicker ist, was ein zusätzliches sensorisches Erlebnis bedeutet. Robuste Kau-Hilfe für aggressivere Kauer.“ Das erinnert irgendwie an die Werbung für ein Hundespielzeug.

Auf einer anderen Seite mit dem Titel „sinnvoll-geschenkt“ findet man einen ähnlichen Slogan: „Wir führen außergewöhnliches Spielzeug für außergewöhnliche Kinder“. Weiters ist zu lesen: „Kinder, die mit einer Behinderung leben, sind besondere Kinder. Sie suchen nach ganz spezifischen Herausforderungen und Aufgaben. Wir sind auf adaptierte Spielsachen für besondere Kinder spezialisiert.

Die Sprache macht‘s.

Was auffällt ist, dass diese Werbeslogans ständig die Andersartigkeit von Kindern mit Behinderungen betonen. Sie seien besonders und außergewöhnlich und Geschenke für sie zu kaufen, sei besonders sinnvoll und nachhaltig.

Diese Art der Sprache ist eine Form von Ableismus. Das heißt, die nicht behinderten Menschen haben bestimmte Vorstellungen und alles was davon abweicht, ist besonders und andersartig. Doch Kinder mit Behinderungen sind keine besonderen oder einzigartigen Kinder. Es sind Kinder wie alle anderen Kinder auch.

Durch das Herausstreichen, wie besonderes sie angeblich sind, reduziert man sie auf ihre Behinderung. Egal, ob es einem einleuchten mag oder nicht, warum es Spielzeug braucht, das auf Kinder mit Behinderungen ausgerichtet ist, hat man, wenn man für ein solches Spielzeug wirbt, eine Verantwortung und sollte auf die Wortwahl achten.

Zum Abschluss ein kleiner Tipp fürs Schenken: Achten Sie dabei vielleicht nicht so sehr auf die Behinderung, sondern auf die Wunschliste!