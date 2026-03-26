Besser umsteigen: Wiener Linien setzen auf Echtzeit-Anzeigen

Die Wiener Linien führen neue Umsteige-Anzeigen in ihren Fahrzeugen ein. Fahrgäste erhalten damit schon während der Fahrt aktuelle Informationen zu ihren nächsten Verbindungen – inklusive Angaben zur Barrierefreiheit.

Wiener Linien

Die Anzeigen werden in fast 500 Bussen und rund 130 Flexity-Straßenbahnen eingesetzt, informieren die Wiener Linien. Rund 20 Sekunden vor der Haltestelle zeigen sie, welche Linien abfahren, wann die nächste Verbindung kommt, wohin sie fährt und ob das Fahrzeug barrierefrei ist.

Die Daten stammen direkt aus dem Echtzeitsystem der Wiener Linien und sind laufend aktualisiert. So können Fahrgäste ihre Weiterfahrt besser planen. Besonders für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist die Anzeige der Barrierefreiheit wichtig.

Die Umstellung läuft derzeit und soll laut ORF bis spätestens 30. März 2026 abgeschlossen sein.