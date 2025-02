BeSt Wien 2025: Bildungsmesse erstmals in der Messe Wien

Per E-Mail teilen

40 Jahre BeSt Wien - und erstmals in der Messe Wien! Vom 6. bis 9. März 2025 bietet die größte Bildungsmesse Österreichs wieder ein umfassendes Angebot zu Beruf, Studium und Weiterbildung.

Judtmann

Vom 6. bis 9. März 2025 findet die BeSt Wien zum 40. Mal statt – und erstmals in der Messe Wien, Halle C.

Die größte Bildungsmesse Österreichs bietet vier Tage lang umfassende Informationen zu Beruf, Studium und Weiterbildung.

Vielfältiges Angebot für Bildungsinteressierte

Die BeSt Wien richtet sich an Schüler:innen, Maturant:innen, Studierende, Berufseinsteiger:innen und Weiterbildungsinteressierte.

Rund 340 Aussteller präsentieren ihre Bildungsangebote, darunter Universitäten, Fachhochschulen, Unternehmen und Weiterbildungseinrichtungen.

Vorträge, Workshops und persönliche Beratung

Neben den Messeständen erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen und Workshops.

Expert:innen geben wertvolle Tipps zur Studien- und Berufswahl, Karriereplanung und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Schwerpunkt Inklusion

Zahlreiche Aussteller bieten spezielle Ausbildungen und Informationen für Menschen mit Behinderungen an.

Der Bereich „Inklusion“ informiert und berät unter anderem über Förderungen für Menschen mit Behinderungen, Ausbildungen und Beratungsstellen.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Datum: 6.–9. März 2025

Öffnungszeiten: Do.–Sa.: 9–18 Uhr, So.: 9–17 Uhr

Ort: Messe Wien, Halle C

Der Eintritt zur BeSt Wien ist kostenlos. Weitere Informationen zum Programm und den Ausstellern gibt es auf der Website der BeSt Wien.