BeSt Wien 2026: Bildungsmesse Wien in der Messe Wien

Die größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung findet 2026 von Donnerstag, 12. März bis Sonntag, 15. März in der Messe Wien statt.

Judtmann

Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter?

Welche Aus- oder Weiterbildung ist für mich die Richtige?

Mit diesen und anderen Fragen rund um Beruf und Ausbildung sind Sie bei der BeSt Wien 2026 genau richtig.

Die BEST Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung ist schon seit über 40 Jahren die Anlaufstelle für alle Menschen, die sich mit ihrer beruflichen Zukunft beschäftigen.

Großes Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Im Jahr 2026 präsentieren über 300 Ausstellende eine große Bandbreite an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Angebote für den Berufseinstieg oder die berufliche Neuorientierung.

Vertreten sind Universitäten, Fachhochschulen, Akademien, Kollegs, Schulen, private Bildungsanbieter und Beratungseinrichtungen aus ganz Österreich und dem Ausland. Zusätzlich suchen Unternehmen nach Fachkräften und Lehrlingen – mit und ohne Matura. Auch Interessenvertretungen, Bundesministerien und Behörden sind vor Ort.

Neben den Messeständen erwartet die Besucher:innen and den Messetagen ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen und Workshops zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Ausbildung und Beruf.

Expert:innen geben wertvolle Tipps zu Studien- und Berufswahl, Karriereplanung und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wichtige Infos

Wann: Donnerstag, 12. März bis Samstag, 14. März 2026 von 9.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 15. März 2026 von 9.00 bis 17.00 Uhr

Wo: Messe Wien, Halle C (Messeplatz 1, 1020 Wien)

Der Eintritt ist kostenlos!