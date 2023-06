„Bewegt im Park“ – 700 kostenlose Bewegungsangebote für jedes Alter

Zum 8. Mal finden in ganz Österreich freizugängliche Kursangebote statt. Auch in diesem Jahr bietet der Österreichische Behindertensportverband eine vielfältige Auswahl an Bewegungsmöglichkeiten für Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Österreich an.

Leadersnet / Langegger

„Bewegt im Park“ bietet von Juni bis September 2023 über 700 Bewegungsangebote sowie 8.600 Übungseinheiten an öffentlichen Plätzen an. Die größte Bewegungsinitiative Österreichs bringt sportliche Bewegung direkt ins Lebensumfeld der Menschen.

Das Pilotprojekt wurde 2016 gegründet und ist ein gemeinsames Programm von Sportministerium, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, der Österreichischen Gesundheitskasse und der Wiener Gesundheitsförderung in Kooperation mit ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION, ÖBSV und den Special Olympics Österreich.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler bei der heutigen Auftakt-Pressekonferenz: „Bewegt im Park ist seit 7 Jahren ein Fixpunkt in der Förderlandschaft des Sportministeriums – und ein Erfolgsprojekt. Das Kursangebot hat sich seit dem Start beinahe versechsfacht, 2022 wurden erstmals über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. Was mich begeistert, ist, dass die Menschen mit diesem Bewegungsprogramm in ihrem Alltag abgeholt werden – am Weg zur oder auf dem Weg von der Arbeit, beim Nachmittagsspaziergang. Und dass jede, jeder und jedes Fitnesslevel willkommen ist. Ein niederschwelligeres Angebot kann es nicht geben. Deshalb würde es mich freuen, wenn sich heuer noch mehr Menschen zur gemeinsamen Yoga-, Pilates- oder Bodywork-Einheit im Park ums Eck bewegen und begeistern lassen.“

„50 Prozent aller chronischen Krankheiten sind lebensstilbedingt. Neben gesunder Ernährung, Stressmanagement und Vorsorge zählen Sport und Bewegung zu den wichtigsten Faktoren, die einen gesunden Lebensstil ausmachen. Knapp ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher bewegt sich ausreichend. 79% der Frauen und 74 % der Männer erreichen nicht die Bewegungsziele. Mit unserer Initiative „Bewegt im Park“ haben wir das größte Bewegungsprogramm Österreichs ins Leben gerufen. Das niederschwellige Angebot bringt Bewegung direkt ins Lebensumfeld der Menschen und zeigt, wie einfach Gesundheit in den Alltag integriert werden kann. „Bewegt im Park“ ist für viele der Einstieg in ihr Sportleben“, sagt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger im Rahmen der Pressekonferenz.

Bewegungsangebot für Jung und Alt

Schon im ersten Jahr von „Bewegt im Park“ nahmen 14.000 Bewegungsinteressierte teil und schließlich wurden im Jahr 2022 mehr als 90.000 Menschen unterschiedlichen Alters zu gemeinsamer Bewegung im Freien motiviert. Das vielfältige Angebot reicht von Kräftigungstraining und Rückenfit über Qigong, Yoga und Tai-Chi bis hin zu Inklusionsangeboten wie Zumba, Capoeira und vieles mehr.

KommR Brigitte Jank, Verbandspräsidentin des ÖBSV:

Auch in diesem Jahr bietet der Österreichische Behindertensportverband eine vielfältige Auswahl an Bewegungsmöglichkeiten für Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Österreich an. Es geht darum, an der frischen Luft aktiv zu sein und gemeinsam Bewegung zu machen. Das hält Körper und Geist fit.

„Bewegt im Park“ ist ein Erfolgsmodell

Für die Umsetzung des Projektes standen 2022 691.000€ zur Verfügung. Aufgrund der positiven Evaluationsergebnisse wurde das Budget für 2023 auf 741.000€ erhöht. Im Jahr 2016 nahmen durchschnittlich 9,8 Personen pro Bewegungseinheit an dem vielfältigen Angebot teil.

2022 konnte die durchschnittliche Teilnehmer:innenanzahl auf 11,6 gesteigert werden. Somit hat sich die jährliche Veranstaltung zum Ziel gesetzt, noch mehr Menschen dazu zu ermutigen, sich für ihre Gesundheit zu engagieren und damit die Bedeutung von Bewegung in den Vordergrund zu stellen.

Alle Infos zu den Kursen sind unter https://www.bewegt-im-park.at verfügbar.