Bewegung, Begegnung und Begeisterung: Der Tag des Sports 2025 am Wiener Heldenplatz

Am 20. September 2025 wird der Wiener Heldenplatz wieder zum Zentrum des österreichischen Sports.



Bereits zum 24. Mal findet der Tag des Sports statt – heuer als Auftakt zur 10. Europäischen Woche des Sports. Am 20. September 2025 von 10 bis 18 Uhr lädt das Großevent „Tag des Sports“ unter dem Motto #BeActive zum Mitmachen, Kennenlernen und Ausprobieren ein. Der Eintritt ist frei. Siehe umfangreiches Programmheft online.

Zwischen Hofburg, Volksgarten und Ringstraße entsteht ein riesiger Sport-Parcours, auf dem Besucher:innen verschiedenste Sportarten erleben und ausprobieren können. Ob Sommer- oder Wintersport, Spitzen- oder Breitensport – hier ist für alle etwas dabei. Zahlreiche rot-weiß-rote Sportstars stehen für Selfies, Autogramme und Gespräche bereit.

Startschuss zur Europäischen Woche des Sports

Die Europäische Woche des Sports wurde 2015 von der EU-Kommission ins Leben gerufen, um auf den Bewegungsmangel in Europa aufmerksam zu machen. Seitdem setzt sie jährlich Impulse für einen aktiven Lebensstil. Österreich spielt dabei eine Vorreiterrolle: Der Tag des Sports bildet traditionell den Auftakt für die gesamte Aktionswoche.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl betont:

Sport ist die beste Prävention, verbessert die Lebensqualität und spart Kosten im Gesundheitssystem. Wir brauchen Investitionen in Spitzen-, Breiten- und Schulsport.

Inklusion als zentraler Bestandteil

Ein Schwerpunkt ist auch heuer wieder die #BeActiveInclusionZone im „European Village“. Hier stehen Sportarten im Fokus, die Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam ausüben können.

„Besuch uns beim Tag des Sports!“ ruft der Österreichische Behindertsportverband (ÖBSV) zur Teilnahme auf.

Das Programm reicht von Racketlon über Tischtennis und Boccia bis zu den „Silent Sports“ des Gehörlosensportverbands.

Ein Highlight: Der Auftritt von Katrin Neudolt, gehörlose Badmintonspielerin und #BeActive-Botschafterin. Sie erklärt:

Ich freue mich, als Botschafterin dabei zu sein. Bewegung bedeutet für mich Lebensqualität – und Inklusion beginnt mit Begegnung.

Programm der #BeActiveInclusionZone:

09:30–10:30 Uhr: Racketlon Federation Austria (RFA)

10:30–11:30 Uhr: Cycling Austria & Eishockeyverband (ÖEHV)

11:30–12:30 Uhr: Sportkegel- und Bowlingverband (ÖSKB) & Kanuverband (OKV)

12:30–13:30 Uhr: Boccia (ÖBSV)

13:30–14:30 Uhr: Tischtennisverband (ÖTTV) & Ruderverband (ÖRV)

14:30–15:30 Uhr: Tennisverband (ÖTV)

15:30–16:30 Uhr: Badmintonverband (ÖBV) – mit #BeActive-Botschafterin Katrin Neudolt

ab 16:30 Uhr: Gehörlosensportverband (ÖGSV) – Silent Sports