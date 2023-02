Bildungsmesse BeSt³: 300 Aussteller:innen präsentieren ihre Angebote in Wien

Die BeSt³, die größte Bildungsmesse Österreichs, findet vom 2. bis 5. März 2023 in der Wiener Stadthalle statt.

BeSt

Bei der BeSt³, der größten Bildungsmesse Österreichs, präsentieren mehr als 300 Aussteller:innen eine breite Palette an Angeboten und stehen dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Erstmals wurde die Bildungsmesse im Jahr 1986 veranstaltet.

Das Programm umfasst Vorträge und Workshops zu aktuellen Bildungsthemen sowie Anregungen für die Studien- und Berufswahl.

Die Messe gliedert sich in die Bereiche BeSt international, BeSt Weiterbildung, BeSt barrierefrei und BeSt Job direkt. Während der vier Tage dreht sich in der Wiener Stadthalle alles um Beruf, Studium und Weiterbildung.

BeSt barrierefrei

Der Schwerpunkt BeSt barrierefrei bietet barrierefreie und inklusive Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen an.

Über Ausbildungsmöglichkeiten und Förderungen informieren sowohl Ausbildungsträger:innen als auch Beratungsstellen. Weiters sind dort Aussteller:innen vertreten, die barrierefreien Zugang zu Kursräumen oder Lehrveranstaltungen bieten.