Bildungsminister Polaschek: Neue Lehrpläne für Österreichische Gebärdensprache

Bundesminister Martin Polaschek bringt die Österreichische Gebärdensprache ins Regelschulsystem.

Mit der eben verordneten Lehrplannovelle wird auch die Österreichische Gebärdensprache als Sprache in den Lehrplänen an AHS-Oberstufen verankert.

Diese Schulen können in Zukunft ÖGS-Unterricht allen Schülerinnen und Schülern – unabhängig von ihrem Hörstatuts – auch als Alternative zur Zweite Lebende Fremdsprache/Latein bzw. Zweite Lebende Fremdsprache/Griechisch (jeweils 4-jährig) sowie als Wahlpflichtgegenstand (3-jährig) anbieten. Schülerinnen und Schüler können somit auch im Fach ÖGS die Matura ablegen.

Der neue Lehrplan wurde gemeinsam mit Expertinnen und Experten und dem österreichischen Gehörlosen-Bund (ÖGLB) erarbeitet und tritt ab dem Schuljahr 2024/25 in Kraft.

Martin Polaschek, Bildungsminister:

Wir verankern die Österreichische Gebärdensprache fix im Regelschulwesen. Schulen haben somit die Möglichkeit die Gebärdensprache als Zweite Lebende Fremdsprache anzubieten. Damit gelingt ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Inklusion in unserem Schulsystem. Zudem ist es ein klares Zeichen der Wertschätzung und des Respekts für alle rund 9.000 gehörlosen Menschen in Österreich. Ich bin davon überzeugt, dass wir so die Österreichische Gebärdensprache noch mehr vor den Vorhang holen und in unserer Gesellschaft sichtbarer machen.