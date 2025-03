Bildungsminister Wiederkehr empfängt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal des Bundesinstituts für Gehörlosenbildung

Per E-Mail teilen

Neben einem Austausch mit Lehrkräften und dem Direktorium der Bildungseinrichtung stand das Kennenlernen mit den Schülerinnen und Schülern im Vordergrund.

BKA / Florian Schrötter

An seinem dritten Arbeitstag als neuer Bildungsminister empfing Christoph Wiederkehr am heutigen Mittwoch im Bildungsministerium in der Wasagasse Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal des Bundesinstituts für Gehörlosenbildung.

Thema war auch die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS), die zukünftig eine größere Rolle spielen wird. ÖGS ist eine eigenständige Sprache und kann als solche wie jede andere Sprache erlernt werden. Notwendig dafür ist ein eigener Sprachenlehrplan.

Folgende Lehrpläne für ÖGS wurden verfasst und verordnet:

Gehörlose Schülerinnen und Schüler bekommen künftig im Rahmen eines Förderschwerpunkts Hören/Kommunikation verbindlich ÖGS-Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler werden nach dem Lehrplan der Volksschule, Mittelschule oder der AHS-Unterstufe unterrichtet. Der Förderschwerpunkt Hören/Kommunikation ist als Ergänzung zu verstehen

Hörende Schülerinnen und Schüler können ab 01.09.2026 ÖGS als Zweite Lebende Fremdsprache (so wie andere Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch usw.) an der AHS-Oberstufe erlernen, wenn sie dies möchten. Damit ist die Gleichrangigkeit zu anderen Sprachen gegeben.

Neben inhaltlichen Abtimmungen kam aber auch der Spaß bei diesem Termin nicht zu kurz. Im Wellensteinsaal des Bildungsministeriums wurden diverse Mitmachstationen für die Kinder und Jugendlichen eingerichtet, die begeistert angenommen wurden.

Entsprechend freudig zeigte sich Bildungsminister Wiederkehr: “Das Bildungsministerium soll ein offenes Haus für alle Kinder und Jugendlichen sein. Mir ist es wichtig, als Minister nah bei jenen zu sein, für die ich tagtäglich arbeite-und das sind die Kinder und Jugendlichen. Ich möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes, glückliches Leben haben – egal woher sie kommen und welche Voraussetzungen sie mitbringen. Ich habe heute in viele freudige Kinderaugen gesehen. Das ist es was mich anspornt, das österreichische Bildungssystem weiter zu verbessern!“