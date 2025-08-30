Bildungsminister Wiederkehr trifft Behindertenrat zu inklusiver Bildung

Beim Antrittsgespräch mit dem Österreichischen Behindertenrat betonte Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Bedeutung inklusiver Bildung – machte aber zugleich klar, dass angesichts der budgetären Situation eine Priorisierung notwendig ist.

Am 21. August 2025 empfing Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) im Bundesministerium für Bildung die Behindertenrats-Vertreter:innen Präsident Klaus Widl, die Vizepräsidenten Martin Ladstätter und Erich Schmid, Geschäftsstellenleiterin Barbara Haider-Novak sowie Felix Steigmann, Leiter des Kompetenzteams Bildung.

Präsident Widl verwies auf die Defizite und Rückschritte, die der UN-Fachausschuss 2023 bei der Staatenprüfung Österreichs zur UN-Behindertenrechtskonvention festgestellt hatte. Wiederkehr bekannte sich klar zur Umsetzung der Konvention und der Empfehlungen des Ausschusses.

Vorrangig soll der Rechtsanspruch auf ein 11. und 12. Schuljahr für Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf umgesetzt werden – eine langjährige Forderung des Behindertenrats. Zusätzlich soll noch heuer mit der Neukonzeption des sonderpädagogischen Förderbedarfs begonnen werden. Eine Anhebung der Deckelung des SPF ist hingegen erst im Rahmen des nächsten Doppelbudgets vorgesehen.

Ministerium und Behindertenrat vereinbarten, im engen Austausch zu bleiben und gemeinsam an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie einer verbesserten inklusiven Bildung in Österreich zu arbeiten.

