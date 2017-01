Bildungsministerin Hammerschmid: Keine Sonderschulen mehr

Im Jahr 2020 sollen Sonderschulen die Ausnahme sein.

Vetmeduni Vienna / Daniela Beranek

„Mittelfristig ist es das Ziel, so steht es auch im Regierungsübereinkommen, dass wir keine Sonderschulen mehr brauchen, in der Tat. Aber, es muss ein guter Prozess dahinter sein“, hielt Bildungsministerin Sonja Hammerschmid im ORF fest.

„Im Jahr 2020 sollen Sonderschulen demnach die Ausnahme sein und inklusive Mittelschulen die Normalität“, berichtet auch DerStandard.

Seit haben drückt sich kündigt die Bildungspolitik in Österreich an Sonderschulen abzuschaffen und damit die Verpflichtung zur Inklusion gemäß der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Mehr als ein paar Versuche – genannt Modellregionen – in Tirol, in der Steiermark und in Kärnten ist dabei aber noch nicht herausgekommen.

Hier der ORF-Beitrag vom 5. Jänner 2017: