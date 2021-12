Billa entschuldigt sich für diskriminierende Werbekampagne

Per E-Mail teilen

Die diskriminierende Werbekampagne, mit der der Lebensmittelkonzern Billa um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warb, sorgte für große Aufregung. Nun kommt doch eine Entschuldigung vom Konzern.

Die Plakatwerbung von Billa mit dem Aufdruck „Mit einer Behinderung wirst du nicht gebraucht“ sorgte für Verärgerung bei Behindertenorganisationen, Politikerinnen und Politikern und brachte letztendlich auch den österreichischen Werberat auf den Plan.

Die Reaktion von Billa selbst blieb verhalten. Jetzt, rund zwei Monate nach dem Tumult rund um die Kampagne im Oktober 2021, entschuldigte sich Billa doch noch.

Der Kurier führte ein Interview mit der Billa-Vorständin Elke Wilgmann, wo diese sich noch einmal zu der Werbekampagne äußerte. Der Text wurde am 7. Dezember 2021 im Kurier veröffentlich und ist auch auf der Unternehmensseite online.

Wir wollten mit dem ersten Teil unserer Kampagne Vorteile auf dem Arbeitsmarkt thematisieren, durchaus werblich provokant zum Nachdenken anregen. Dabei haben wir aber besonders Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen verletzt. Das wollten wir an keiner Stelle und entschuldigen uns ausdrücklich dafür.

Billa will aktiv Vielfalt fördern

Elke Wilgmann gab zudem an, aktiv die Vielfalt bei Billa fördern zu wollen und gezielt z.B. Arbeitsuchende mit Behinderung anzusprechen. Mittlerweile würden 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung bei Billa arbeiten und es sollen künftig noch mehr werden.

Um zukünftig Diskriminierung bei Werbekampagnen zu verhindern wolle man, so Wilgmann, Interessensvertretungen in die Entwicklung von Kampagnen von Beginn an miteinbinden.