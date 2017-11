BIZEPS bei Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis ausgezeichnet

Per E-Mail teilen

BIZEPS erhielt am 8. November 2017 für seine Radio-Sendereihe „barrierefrei aufgerollt“ einen Anerkennungspreis in der Kategorie Hörfunk.



Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis 2017

Bereits zum 14. Mal wurden Medienschaffende mit dem Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis ausgezeichnet. Dieser renommierte Preis trägt den Namen des langjährigen Präsidenten der Caritas, Prälat Leopold Ungar.

„Wir betreiben schon seit vielen Jahren mit BIZEPS einen Nachrichtendienst und haben unser Angebot mit ‚barrierefrei aufgerollt’ erweitert. Als wir uns überlegten, beim Prälat-Leopold-Ungar-Preis einzureichen, erwarteten wir uns nichts. Das ganze Team war sehr überrascht und überglücklich, als wir von der Auszeichnung erfahren haben!“, erläutert Projektleiter Markus Ladstätter.

Prämiert werden von der Caritas der Erzdiözese Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien „Medienschaffende für herausragende journalistische Arbeiten“ in den vier Kategorien Print, TV, Radio und Online. Zusätzlich gibt es Anerkennungspreise. (Liste der bisherigen PreisträgerInnen)

Die Auszeichnung der PreisträgerInnen fand am 8. November 2017 abends in magdas HOTEL in Wien statt.

Sendereihe „barrierefrei aufgerollt“

Die Sendereihe „barrierefrei aufgerollt“ von BIZEPS ist seit Juni 2017 jeden ersten Sonntag im Monat um 10.30 Uhr auf Radio ORANGE 94.0 zu hören. Die Sendungen behandeln Themen rund um Barrierefreiheit, Inklusion und Selbstbestimmung.

Die Radiosendung „barrierefrei aufgerollt“ ist auch als Podcast abonnierbar.