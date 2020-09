BIZEPS-GIF zum Welttag der Gebärdensprache

Per E-Mail teilen

Der Welttag der Gebärdensprache ist ein internationaler Aktionstag, der jährlich am 23. September stattfindet. Er wurde 1951 von der World Federation of the Deaf ins Leben gerufen, 2018 wurde das auf Anregung der WFD durch die Vereinten Nationen offiziell bestätigt, informiert Wikipedia.

BIZEPS

Unser brandneues, hausgemachtes BIZEPS-GIF! 🔥😲 Die Animation der gebärdenden Frau könnt ihr jetzt in eure Posts und Nachrichten einbauen! 🔎 Einfach „bizepsverein“ in das GIF-Suchfeld eingeben! 🔍

Verfügbar auf allen Plattformen (Facebook, Twitter, Instagram,…) und Messengern (WhatsApp, Telegram,…).💻📱

Unter https://giphy.com/bizeps gibt’s sogar noch mehr GIFs von uns.😉

