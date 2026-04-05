BIZEPS informiert über bauliche Barrierefreiheit auf der GO2ORDI-Messe 2026

Am 18. März 2026 veranstaltete die Wiener Ärztekammer in der Orangerie Schönbrunn die zweite Ausgabe der „GO2ORDI“-Messe.

BIZEPS

Die Veranstaltung für Ordinationsgründungen bot umfassende Informationsmöglichkeiten für angehende und bereits niedergelassene Mediziner:innen.

Ein Fokus lag in diesem Jahr auch auf der Zugänglichkeit von Ordinationen, wozu BIZEPS mit einem eigenen Beratungsstand vertreten war.

Plattform für Praxisgründer:innen

Die von der Wiener Ärztekammer initiierte „GO2ORDI Gründer:innen Messe“ sowie das GO2ORDI Service richtet sich gezielt an Ärzt:innen, die den Weg in die Selbstständigkeit planen oder bereits eine eigene Niederlassung führen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Übergang in das Unternehmer:innentum zu erleichtern.

Den Besucher:innen wurde ein breites Informationsspektrum geboten: Neben Aussteller:innen aus diversen branchenverwandten Bereichen umfasste das Programm fachspezifische Vorträge und praxisnahe Workshops.

Ergänzend dazu stand Beratung zur Verfügung, bei der Expert:innen bei den ersten Schritten der Praxisgründung unterstützten. Die Messe baut auf dem Erfolg ihrer Premiere im Jahr 2025 auf, bei der bereits über 200 Gäste verzeichnet werden konnten.

Reges Interesse an Barrierefreiheit

Ein Thema der diesjährigen Veranstaltung war die barrierefreie Gestaltung von Ordinationen. BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben nutzte auf Einladung der Wiener Ärztekammer die Messe, um an einem eigenen Stand und in einer Diskussionsrunde über die Notwendigkeit und Umsetzung baulicher Barrierefreiheit in Ordinationen aufzuklären.

Das Beratungsangebot stieß bei den teilnehmenden Ärzt:innen auf hohe Resonanz. Cornelia Scheuer, Leiterin des BIZEPS-Projekts „Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen“, zog ein positives Resümee der Veranstaltung: