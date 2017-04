BIZEPS-Jubiläum: 25 Jahre Peer-Beratungsstelle

Am 14. März 2017 am Nachmittag war es endlich soweit. BIZEPS lud zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Büroräumlichkeiten in der Schönngasse 15-17/4 im 2. Wiener Gemeindebezirk.

BIZEPS

Anlass war ein stolzes Jubiläum: BIZEPS feierte seinen 25. Geburtstag als Peer-Beratungsstelle.

Der Einladung sind viele Menschen gefolgt: Kundinnen und Kunden, Freundinnen und Freunde, treue Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen. Gekommen sind auch viele neue Gesichter aus dem Behinderten- und NPO-Bereich. (Einige Fotos sind hier zu finden.)

Nicht nur Wienerinnen und Wiener, sondern auch Gäste aus den Bundesländern, allen voran eine starke Delegation von „Selbstbestimmt Leben Oberösterreich“ haben gemeinsam mit uns gefeiert.

Ein Konzept …

Die Anfänge von BIZEPS gehen auf eine Selbsterfahrungsgruppe (Herbst 1990 bis Frühjahr 1992) zurück. Am 12. März 1992 wurde das BIZEPS Behinderteninformationszentrum eröffnet.

Schwerpunkt war und ist bis heute die beratende Tätigkeit. Behinderte Menschen (und ihre Angehörigen) werden von anderen behinderten Menschen in ihrem individuellen Anliegen unterstützt und begleitet.

Das Angebot von BIZEPS versteht sich als Peer-Beratung (Betroffene beraten Betroffene) nach den Grundsätzen der internationalen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Der behinderte Mensch ist die beste Expertin der beste Experte und in seiner und ihrer Sache. Die Beratung versteht sich als Begegnung auf Augenhöhe.

… wurde zum Erfolg

Im Frühjahr 1994 wurde der Verein BIZEPS gegründet und wurde so zum 1. österreichischem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Das Kerngeschäft bzw. das Herzstück von BIZEPS ist auch heute noch die Peer-Beratung. Auf die Ausbildung und Fortbildung seiner Beraterinnen und Berater legt BIZEPS einen hohen Wert.

Darüber hinaus ist BIZEPS auch Interessensvertretung und setzt sich behindertenpolitisch für die Gleichstellung von behinderten und nicht-behinderten Menschen ein. Und schließlich darf sich BIZEPS mit Recht auch als der größte Online-Nachrichtenanbieter für den Behindertenbereich in Österreich bezeichnen. BIZEPS ist darüber hinaus auch international mit anderen Selbstbestimmt-Leben-Organisationen gut vernetzt.

Buntes Programm

Am Tag der offenen Tür wurde an die Geschichte von BIZEPS erinnert. Es wurden in lockerer Atmosphäre viele Gespräche geführt und Fragen beantwortet. Kleine (und große) Kinder vergnügten sich mit einer Miniaturausgabe von einer „Oma im E-Rollstuhl“, die ferngesteuert werden konnte.

Im Gangbereich wurden Steckbriefe aller BIZEPS-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen präsentiert, die neben Sachinformationen (Arbeitsschwerpunkte) auch das Lebensmotto oder ein persönliches Detail der BIZEPS-Mitarbeiter preisgab. Und schließlich gab es als Geburtstagsüberraschung für die ersten 100 Gäste einen Kühlschrank-Magnet in Anlehnung an eine der BIZEPS-Postkarte zur UN-Behindertenrechtskonvention unter dem Motto „Ich weiß was ich will“.

Für das leibliche Wohl und die obligate Geburtstagstorte wurde selbstverständlich auch gesorgt. Danke auch an die Bäckerei Felber für die Unterstützung.

Was wird die Zukunft bringen?

Nicht nur behindertenpolitisch leben wir in stürmischen Zeiten. In den letzten 25 Jahren hat sich vieles in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medizin geändert. Die Welt ist komplexer geworden. Selbstbestimmt Leben zu können ist für viele behinderte Menschen in Österreich noch immer in weiter Ferne.

Der Kampf um Persönliche Assistenz, eine fundamentale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, und die umfassende, zügige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention stehen derzeit an oberster Stelle. Eines müssen wir immer wieder bedenken: „Wenn wir heute nix tun, dann leben wir morgen wie gestern.“