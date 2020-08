BIZEPS sagt Danke für die Glückwünsche zum 25-jährigen Online-Jubiläum

Am 10. August 2020 gab es für uns Grund zu feiern. Das Internetangebot von BIZEPS wurde 25 Jahre alt.

Zu diesem Anlass erreichten uns hunderte Glückwünsche, die wir hier teilweise veröffentlichen.

Wir sind überglücklich zu sehen, wie viele Leserinnen und Leser das Online-Medienangebot von BIZEPS nützen und schätzen und bedanken uns vielmals für die Zusendungen!

Langjährige Begleiterinnen und Begleiter unserer Webseite

Diverse Nachrichten erreichten uns von Leserinnen und Lesern, die uns von ihrer Verbindung zu BIZEPS erzählten. Einige schlüpfen auch gerne immer wieder selbst in die Rolle der Autorin, oder des Autors und lassen uns Artikel zukommen. Herzlichen Dank für euren wichtigen Beitrag!

BIZEPS-Online ist meine wichtigste Informationsquelle in Sachen Sozial-, Behinderten- und Menschenrechte. Vielen Dank dafür und weiterhin gutes Gelingen und Durchhaltevermögen.

Daniel Kapp:

Vor 25 Jahren ging die erste Website der Selbstbestimmt Leben Bewegung im deutschen Sprachraum online. Gratulation an Martin Ladstätter, der das Projekt noch immer betreut. Es war mir eine Ehre, damals ein klein wenig mitgewirkt zu haben.

Happy Birthday – Der Internetauftritt von BIZEPS wird 25 Jahre alt! Gratulation BIZEPS! Und es ist mir eine Ehre hin und wieder einen Artikel bei euch platzieren zu dürfen.

25 Jahre BIZEPS! Respekt und

Happy Birthday!

Isabell Naronnig, Zeitlupe:

Bürotür auf, Hände desinfizieren, Sachen abstellen, PC an, Termin-Kalender aufrufen, BIZEPS-Website aufrufen.🙂 Tagtäglich hole ich mir über eure Website wichtige Informationen und Denkanstöße zu all den Themen die mich beruflich wie privat beschäftigen! Danke, dass ihr die Inhalte so sorgfältig recherchiert und rasch zur Verfügung stellt. Macht weiter so und feiert euch!

Heidemarie Egger, Österreichischer Behindertenrat:

Ich möchte euch von BIZEPS zu 25 Online-Jahren gratulieren! Wie ich selber das Thema Behinderung sehe und wie ich mich als Jugendliche und darüber hinaus mit dem Leben mit Behinderungen beschäftigt habe, dafür waren Online-Informationen extrem wichtig – auch eure Website. Jetzt, in meinem beruflichen Leben schätze ich euch auch als Informations- und Inspirationsquelle sehr und bin froh, dass es euch gibt!

Viele sozialpolitische Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, finden in den Mainstream-Medien nur wenig Platz. BIZEPS schafft hier ein Forum und ist deshalb für die Medienarbeit von VertretungsNetz ein überaus wichtiger Kanal. Wir wünschen alles Gute zum Geburtstag und weiterhin viel Erfolg. BIZEPS ist als fachliche Wissens- und Nachrichtenplattform für Themen rund um Behinderungen, Beeinträchtigungen, UN-BRK und Menschenrechte ein unverzichtbarer Leuchtturm in der Medienlandschaft 🙂 Expert*innen in eigener Sache entscheiden über die Beiträge, die Ausrichtung und die Intensität der Informationen – ganz im Sinn der UN-BRK, nur dass BIZEPS die Prinzipien schon viele Jahre vorher umgesetzt hat. Auch für Organisationen, die im Sozial- und Menschenrechtsbereich tätig sind (und daher auch Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen und mit Unterstützungsbedarf als Nutzer*innen einzubinden haben), ist BIZEPS seit Jahrzehnten ein wichtiger Multiplikator für News. Herzliche Gratulation zu dem aktuellen Jubiläum! Weiter so und weiterhin viel Erfolg und Freude 🙂

Gabriele Stauffer (ehemalige Referentin für Gesundheits- und Behindertenpolitik bei den Grünen im Parlamentsklub):

Ich habe eure Website von Beginn an nahezu täglich besucht. BIZEPS-online war eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Informationsquelle für mein Berufsleben als Referentin für Behindertenpolitik! Schnelligkeit und Qualität der Meldungen waren unübertroffen! Danke für alles und viel Spaß beim Feiern!

Herzliche Gratulation zu 25 Jahren Online-Arbeit!

Die Unsichtbarkeit des Themas Behinderung ist eine der größten Hürden für Inklusion. In 25 Jahren Online-Präsenz wurde von BIZEPS ein kraftvolles Sichtbarkeitswerkzeug geschaffen – eine großartige Leistung. Vielen Dank für eure journalistische Arbeit und die immer wieder erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Behindertenrat! Ganz Herzliche Gratulation und wir brauchen euch!

Unsere Medienpartner

Zahlreiche Medienpartner von BIZEPS übermittelten uns ihre Wertschätzung. Wir freuen uns sehr über die wertvolle Zusammenarbeit und dass wir euch mit fachlicher Information versorgen dürfen.

Der Internetauftritt von BIZEPS feiert heute seinen 25. Geburtstag! Wir gratulieren unserem Medienpartner ganz herzlich! Der Nachrichtendienst BIZEPS steht für klare und auf ein konkretes Thema fokussierte und ungefilterte Berichterstattung. Mit dem Nachrichtendienst BIZEPS ist Menschen mit Behinderungen selbst eine unabhängige Stimme in der Medienlandschaft garantiert.

Daniel Kudernatsch (ÖBSV-Kommunikation) und Matthias Bogner (Generalsekretär), Österreichischer Behindertensportverband (ÖBSV):

Der Verein BIZEPS ist Pionier, Vor- und Querdenker was Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft betrifft. Für den ÖBSV war und ist er ein verlässlicher Partner dafür. Das zeigt sich auch an 25 Jahren Präsenz im Internet. Wir gratulieren und freuen uns auf mindestens weitere 25 Jahre mit euch! Der Österreichische Behindertensportverband freut sich mit BIZEPS eine Medienpartnerschaft eingegangen zu sein – möge das auch die nächsten Jahre so kooperativ fortgeführt werden.

Helga Bachleitner (Leitung Kommunikation), Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs:

Gratulation zum 25jährigen! Ein Vierteljahrhundert – das ist für ein Medium eine lange Zeit und ein respektabler Erfolg! Für mich sind die BIZEPS-Infos seit Jahren fixer Bestandteil meiner Arbeit, als Informationsquelle, als Medienpartner und auch als Diskussionsplattform. Ich wünsche dem BIZEPS-Team viel Schwung und Ausdauer für die nächsten 25 Jahre!

Der Österreichische Gehörlosenbund gratuliert dem Team des Nachrichtendienstes BIZEPS aufs Allerherzlichste zum Jubiläum! Wir sind stolz, so viele Jahre schon mit diesem schnellen, kompetenten und für die politische Arbeit unverzichtbaren Partner zusammenarbeiten zu dürfen. Der ÖGLB wünscht der Redaktion ungebrochene Energie für die kommenden 25 Jahre kritischer Berichterstattung.

Volker Frey (Generalsekretär), Klagsverband:

Der Klagsverband ist seit seiner Gründung Medienpartner von BIZEPS, weil wir dort wichtige Informationen bekommen und verbreiten können. Eine Symbiose im besten Sinn des Wortes.

Die WAG Assistenzgenossenschaft gratuliert ganz herzlich zum 25sten Online-Geburtstag! BIZEPS bildet eine Wissensplattform auf der man immer findet, wonach man sucht. Aktuelle, gut recherchierte und ältere Beiträge und Infos rund um Behinderung und Selbstbestimmung. Das ist unglaublich hilfreich in der täglichen Arbeit. BIZEPS leistet damit aber auch einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung. Themen wie Persönliche Assistenz oder das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben werden beleuchtet und im gesellschaftspolitischen Geschehen kritisch hinterfragt. Danke dafür!

ÖZIV Bundesverband:

Happy Birthday!

Hansjörg Hofer, Behindertenanwalt:

Wenn ich an BIZEPS denke, fällt mir folgende Beschreibung ein: oft Brisant, immer Interessant, nicht selten ein wenig Zynisch, durchgängig Ehrlich, zuweilen Provokant und ausnahmslos Seriös, BIZEPS eben. Der Nachrichtendienst BIZEPS ist ein unverzichtbarer, unabhängiger Bestandteil der österreichischen Medienlandschaft für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Wir werden auf BIZEPS auch in den nächsten 25 Jahren nicht verzichten wollen!

Rupert Roniger (Geschäftsführer), Licht Für Die Welt International:

BIZEPS ist am Puls der Zeit und zugleich seiner Zeit voraus. Wie das geht? Inhaltlich vorausschauend, neugierig und top informiert; politisch pointiert und fordernd; medien-technisch immer einen Schritt voran; mit Fokus auf Österreich und trotzdem über Grenzen blickend. Licht für die Welt gratuliert zu 25 Jahren großartiger Medienarbeit und sagt Danke für euer Engagement und eure Inspiration!

Herzlichst alles Gute zum 25er! was BIZEPS für uns bedeutet in einem kurzen Wordrap: BIZEPS ist das reichweitenstärkste und einflussreichste Newsportal in Österreich zum Thema Behinderung.

BIZEPS ist kritisch, unbestechlich, unbequem und stets den Fakten verpflichtet.

BIZEPS erinnert Verantwortungsträger Tag für Tag an eingegangene Verpflichtungen in Bezug auf UN Konvention und Inklusion.

BIZEPS trägt so zur gesellschaftspolitischen Weiterentwicklung Österreichs bei.

BIZEPS ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Medien- und Meinungslandschaft Österreichs.

BIZEPS ist unersetzlich.

Elisabeth Udl (Geschäftsführerin), Ninlil:

Im Namen von Ninlil-Empowerment und Beratung für Frauen mit Behinderung, gratuliere ich BIZEPS ganz besonders herzlich zu diesem beeindruckenden Jubiläum! BIZEPS ist die zentrale Nachrichtenplattform in Österreich rund um alles, was die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und das Leben mit Behinderung insgesamt betrifft und damit aus unserer täglichen Arbeit nicht wegzudenken. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir schon von Beginn an als Medienpartnerin mit BIZEPS verbunden waren und sind. Gemeinsam freuen wir uns auf viele kommende, weiterhin so erfolgreiche und wesentliche Jahre.

Monika Haider (Geschäftsführerin) und Andreas Rothe (Koordination Kommunikationsmanagement), equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH:

Herzlichen Glückwunsch zum Vierteljahrhundert! BIZEPS Nachrichten bedeutet für uns bei equalizent immer gut informiert zu sein, rund um Themen von Menschen mit Behinderung. Für uns als Expert_innen für Gehörlosigkeit und Gebärdensprache, aber auch Diversity, ist BIZEPS eine tolle Quelle und ein guter Partner, um auch außerhalb der Gehörlosen-Community immer am Ball zu bleiben. Beste Grüße auch von den Kolleg_innen.

Ute Fuith (Chefredakteurin), Access Guide Magazin:

Liebes BIZEPS-Team, herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Online-Auftritt und vielen Dank für die vielen, informativen und gut recherchierten Artikel. Danke auch dafür, dass ihr immer am Puls der Zeit seid und für eure kritische Haltung. Und vielen Dank für die hervorragende Medienpartnerschaft!

Bernhard Schmid (Generalsekretär), Lebenshilfe Wien:

Ohne BIZEPS wären Menschen mit Behinderungen viel weniger sichtbar in Österreichs Politik und Öffentlichkeit– Gratulation und vielen Dank für diese unschätzbar wichtige Leistung!

Christine Steger (Vorsitzende), Bundes-Monitoringausschuss:

BIZEPS kann man mit Fug und Recht als das Selbstbestimmt-Leben-Wikipedia Österreichs bezeichnen. Seit 25 Jahren ist BIZEPS DIE Rechercheplattform, wenn es um die Anliegen von Menschen mit Behinderungen geht, wo alle in dem Bereich interessierten und tätigen Personen ihre Informationen zuerst beziehen. Happy Anniversary, liebes BIZEPS-Team! Rock on!

Stimmen aus der Politik

Auch (ehemalige) Vertreterinnen und Vertreter politischer Parteien outeten sich als Fans von BIZEPS und teilten mit, dass unser Informationsangebot einen wichtigen Beitrag zu ihrer Arbeit darstellt.

Liebes BIZEPS-Team! Ich gratuliere ganz herzlich zu einem viertel Jahrhundert Internet-Auftritt, der vor allem 25 Jahre engagierte, nachlesbare, nachhörbare Arbeit für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bedeutet. Mein höchster Respekt dafür! 25 Jahre BIZEPS-Internetauftritt bedeuten aber auch – Expertise in Fragen der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik, kritische Auseinandersetzung mit Gesetzen, sowie Platz für Kommentare und Diskussionsbeiträge. Zusammengefasst kann man sagen, 25 Jahre BIZEPS-Website ist ein gelungener Internetauftritt der – aufgrund der engagierten Menschen welche die Seite „befüllen“ – viel für Menschen mit Behinderungen und die dafür notwendigen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen bewirkt hat. Ihr könnt sehr stolz darauf sein! Gratulation und alles Gute für die Zukunft! P.S. Ich habe die Seite in meiner Zeit als Behindertensprecherin sehr oft genützt.

Lass mich dir, Martin und dem BIZEPS-Team sehr herzlich zu 25 Jahre BIZEPS-Online gratulieren und alles Gute für die nächsten 25 wünschen! Gleichzeitig danke ich für die verlässliche und informative Informationsplattform für Inklusion und selbstbestimmtes Leben, die aus dem aktuellen Diskurs nicht mehr wegzudenken ist.

Ich gratuliere sehr herzlich! BIZEPS war für mich nicht nur in meinen Jahren als Sprecher für Menschen mit Behinderung im Parlament ein wichtiger Begleiter sondern auch in den Jahren danach. Ich bedanke mich bei BIZEPS für den langjährigen Einsatz, für die Hartnäckigkeit und Geradlinigkeit.

Happy Birthday!!! BIZEPS eine aktuelle, kompetente, sehr wichtige, nationale und internationale, einfühlsame, kritische, manchmal schmerzende, auf den Punkt bringende Plattform für Menschen mit Behinderungen und Interessierte. Als Politikerin hat mich BIZEPS und alle Mitarbeitenden sehr inspiriert und meine Sichtweise zum Thema wesentlich erweitert! Vielen Dank dafür und alles Gute für weitere 25 Jahre!

Ganz herzliche Gratulation

den BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben-ianer*innen

für die wertvolle und

wichtige Informationsarbeit.

Wenn es BIZEPS nicht gäbe, müsste man es erfinden. Da gab es in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren einen Verein ÖGM „Österreichische Gesellschaft für Muskelkranke“, dessen Vizepräsident Martin Ladstätter war. Aber es ging zu wenig weiter und Martin wollte – Gott sei Dank – mehr. So entstand das B ehinderten I nformationms Z entrum – E ine P ositive S ache. Ich war zu dieser Zeit Behindertensprecher der Wiener ÖVP und viele meiner Anfragen und Anträge gingen auf Martin zurück. Ich hoffe, Martin hat noch viele Jahre in dieser so wichtigen Funktion.

Ich gratuliere, auch im Namen von NEOS Wien, sehr herzlich zu 25 Jahre BIZEPS-Online! Durch eure Recherchen und Beiträge werden oft Missstände aufgedeckt und Anliegen für behinderte Menschen bekommen durch BIZEPS die Aufmerksamkeit, die sie verdienen und gelangen so auch ins Bewusstsein vieler Menschen. Als Politikerin liefert BIZEPS mir wichtige Informationen für meine Arbeit. Danke für die bisher gute Zusammenarbeit und viel Erfolg für die nächsten 25 Jahre! Weiter so!

Liebes BIZEPS Team! Ein toller Erfolg! Immer thematisch am Ball, immer verlässlich aktuelle, kritisch beleuchtete Infos. GRATULATION!!! Weiter so 🙂 In meiner Funktion als Behindertensprecherin der Grünen Wien (1991 – 2001) und seither in Ottakring, war ich durch BIZEPS laufend bestens informiert. Über aktuelle Belange von Menschen mit Behinderungen, damit einhergehende Problemstellungen, und mögliche Lösungen, auch anhand von Beispielen aus dem Ausland. Vielen Dank!

Glückwünsche aus ganz Österreich

Werner Kleinschuster (Obmann), Steirische Gesellschaft für Muskelkranke:

Nicht nur von Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen aus Wien, sondern bundesweit bekamen wir Zusendungen. Wir freuen uns, dass ihr unseren Nachrichtendienst nützt und bedanken uns für euer wichtiges Engagement. BIZEPS liefert immer wieder Stoff für Diskussionen in unserer Selbsthilfegruppe. Die Artikel haben schon vielen Menschen geholfen, ihr Leben selbstbestimmter zu gestalten und sprechen Themen an, die allzu gerne von anderen Medien unter den Teppich gekehrt werden. Ich beglückwünsche BIZEPS zum 25-jährigen Jubiläum und bin mir sicher, dass die Beiträge nicht ausgehen werden. Es gibt noch viel zu tun!

Peter Rudlof, Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinderung:

Für unsere Fachzeitschrift Menschen und die Vereinszeitschrift INITIATIVEN ist der BIZEPS-Nachrichtendienst mit all seinen Zusatzangeboten eine sehr wichtige Informationsquelle: Aktuell, kompetent, gut recherchiert, verlässlich! Einfach unverzichtbar! Alles Gute für mindestens weitere 25 Jahre!

Stefan Mayerhofer (Schriftführer), Verein Miteinander Leben:

Wir gratulieren euch zu 25 Jahre Internetauftritt. Danke für eure Arbeit. Sie wird immer notwendiger, um in der Fülle den Durchblick zu erhalten.

Selbstbestimmt Leben Initiative Österreich (SLIÖ):