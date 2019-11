BIZEPS-Sendereihe „barrierefrei aufgerollt“ gewinnt Inklusionspreis

Am 19. November 2019 wurden in einer feierlichen Gala bei den Lotterien in Wien zum vierten Mal die Inklusionspreise verliehen. BIZEPS wurde Bundesland-Gewinner Wien.

Lebenshilfe Österreich

Mit dem Inklusionspreis zeichnet die Lebenshilfe Österreich in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein inklusives Leben ermöglichen.

Heuer wurden rund 80 Projekte eingereicht. Die Inklusionspreise werden pro Bundesland verliehen und es gibt zusätzlich einen Bundessieger (= Förderpreis). Heuer gewann den Förderpreis der kleine magische Laden aus Niederösterreich. (2018 wurde BIZEPS für sein Gesundheitsprojekt mit dem Förderpreis ausgezeichnet.)

Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden von einer Expertinnen- und Experten-Jury nach den Kriterien Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit und Innovationsgrad ausgewählt.

BIZEPS wurde Bundesland-Gewinner Wien

Volksanwalt Bernhard Achitz überreichte als Mitglied der Jury den Preis für den Bundesland-Gewinner Wien an BIZEPS und begründete die Entscheidung wie folgt: Es werden wichtige Themen behandelt und komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich nähergebracht.

„Wir freuen uns, dass unsere Sendereihe barrierefrei aufgerollt mittlerweile schon seit 2 1/2 Jahren auf Sendung ist und wir so tolles Feedback erhalten!“, sagt Projektleiter Markus Ladstätter. Er übernahm gemeinsam mit Katharina Müllebner den Preis.

„Die Auszeichnung durch die Lebenshilfe Österreich freut uns sehr!“, so Markus Ladstätter und berichtet: „Wir konnten in diesem Jahr sogar schon 3 Preise gewinnen! Das spornt uns an, uns immer weiter zu verbessern.“ (September 2019: BhW-Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ in der Kategorie „Digitale Barrierefreiheit“, November 2019: Auszeichnung beim ÖZIV-Medienpreis)

Kurzvideo zu barrierefrei aufgerollt

Anfang November 2019 wurde von allen Gewinner-Projekten ein kurzes Vorstellungsvideo gedreht, das vor der Preisübergabe gezeigt wurde.

Preisverleihung an barrierefrei aufgerollt

Ein kurzes Video zur Preisverleihung an barrierefrei aufgerollt haben wir auch gedreht: