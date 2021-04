BIZEPS trauert um Herbert Pichler

Per E-Mail teilen

Der Aktivist und Kämpfer für Selbstbestimmung und Gleichstellung behinderter Menschen ist bei einem Unfall in den Morgenstunden des 3. April 2021 verstorben.

Michael Janousek / Behindertenrat

Herbert Pichler wurde laut Information der Polizei in den Morgenstunden des 3. April 2021 beim Aussteigen aus seinem PKW von einem Autolenker ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss, erfasst und so schwer verletzt das er noch am Unfallort verstarb.

„Wir sind geschockt und zutiefst traurig über das Ableben von Herbert“, so Martin Ladstätter (Obmann vom Behindertenberatungszentrum BIZEPS).

Herbert Pichler wurde in Passau (Deutschland) geboren und zog nach Wien. Er war Aktivist – zuerst auf Bezirksebene und später u.a. beim ÖGB, ÖZIV und WAG – stieg dank seines unermüdlichen Einsatzes und seiner Kompetenz bis zum Präsident des Österreichischen Behindertenrates auf.

„Er war unser Freund und ein großartiger Verbündeter im Kampf für Selbstbestimmung und Gleichstellung behinderter Menschen“, erinnert Ladstätter und ergänzt: „Wir haben auf tragische Weise einen Freund verloren“.

Über Herbert Pichler

Er wurde 1964 in Passau / Deutschland geboren und übersiedelte später nach Wien.

Sein Bildungsweg verlief – wie bei vielen behinderten Menschen seiner Generation – nicht geradlinig. Er besuchte eine Sonderschule, dann eine Handelsschule und nach einer Handelsakademie begann er ein Jura-Studium.

Beruflich war er Dank seines Engagements höchst erfolgreich und beinahe rund-um-die-Uhr im Einsatz.

Im Jahr 1996 war er kurzzeitig parteipolitisch bei den GRÜNEN als Bezirksrat in der Wiener Landstraße tätig.

Doch seine Stärke war die Interessenvertretung und hier leistete er viele Jahre lang Großartiges.

Seit dem Jahr 2000 war er in der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) als Ombudsmann tätig und seit 2013 deren Vizepräsident. Im Jahr 2017 stieg er zum Präsidenten auf und benannte die Organisation in Österreichischer Behindertenrat um.

Er baute gleichzeitig seit 2003 das ÖGB Chancen Nutzen Büro auf und hatte im Laufe der Jahre zahlreiche Spitzenfunktionen im Behindertenbereich inne wie beispielsweise Präsident des ÖZIV oder Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in Wien.

Seine große sportliche Leidenschaft war Fußball.