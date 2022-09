BIZEPS unterstützt #InklusionsDemo am 28. September am Ballhausplatz

Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen müssen endlich umgesetzt werden. Bund und Bundesländer müssen endlich handeln. BIZEPS ruft auf, zahlreich teilzunehmen.

BIZEPS

Am 28. September 2022 wird nach einem Aufruf des Österreichischen Behindertenrats in ganz Österreich gegen die Unterlassung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention protestiert. Es gibt vor dem Bundeskanzleramt und in den Landeshauptstädten Protestveranstaltungen und Mahnwachen.

„BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben ruft zur zahlreichen Teilnahme an der Demo auf“, hält Martin Ladstätter, Obmann des Behindertenberatungszentrums BIZEPS, fest und ergänzt: „Bund und Bundesländer müssen endlich handeln. Unsere Geduld ist am Ende!“

Der Österreichische Behindertenrat begründete den Aufruf zur Inklusions-Demo am 28. September 2022 mit der fehlenden Umsetzung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen und fordert: Die UN-Behindertenrechtskonvention muss endlich umgesetzt werden.

Von der Bundesregierung und den Landesregierungen wir gefordert:

ein inklusives Bildungssystem

bedarfsgerechte, bundeseinheitliche Persönliche Assistenz

barrierefreie Gebäude, Kommunikation und Online-Anwendungen

existenzsichernde Arbeit

Teuerung kompensieren und Armut bekämpfen

„14 Jahre lang wurde die UN-Behindertenrechtskonvention bisher in Österreich über weite Strecken ignoriert. So kann das nicht weitergehen. Wir werden am 28. September und danach lautstark dieses Versäumnis aufzeigen“, kündigt Ladstätter an.