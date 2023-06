BIZEPS verleiht Ehrenmitgliedschaft an Marco Smoliner

Es kommt nicht sehr oft vor, dass BIZEPS eine Ehrenmitgliedschaft verleiht, aber am 12. Juni 2023 war es wieder so weit. Deswegen war dies ein besonderer Moment. Marco Smoliner war Polizist, Politiker und hat nachhaltig zum Erfolg unserer Arbeit beigetragen. Wir danken dafür!

Marco Smoliner wurde 1962 in Villach geboren. Nach seinem Dienst bei der Wiener Polizei, war er von Ende 1996 bis Frühjahr 2001 Abgeordneter zum Wiener Landtag.

Seit vielen Jahren ist er nun für die Vereinten Nationen tätig. Mit BIZEPS, Österreichs erstem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, kam er in der Zeit als Abgeordneter in Kontakt.

Sein Wirken hat nachhaltig zum Erfolg der Arbeit von BIZEPS beigetragen.

In einem Artikel aus dem Jahr 1998 schrieb Smoliner: „Körper-, sinnes- und geistig behinderte Menschen sind ein selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens – mit selbstverständlicher Gleichberechtigung. Und trotz dieser frühen Bewußtseinsbildung hat es bis 1990 gedauert, den ADA im Kongress zu beschließen.“

Behinderte Menschen waren zum damaligen Zeitpunkt in Österreich noch weit von den Rechten, wie sie im ADA (dem starken Anti-Diskriminierungsgesetz in den USA) festgelegt waren, entfernt. Im Jahr 1997 wurde in Österreich eine Anti-Diskriminierungsbestimmung in die Verfassung implementiert. Echte Gleichstellungsrechte gab es in Österreich noch nicht.

Gleichstellungsgedanken unterstützt

Marco Smoliner organisierte am Ende seiner politischen Tätigkeit Geld für die Arbeit von BIZEPS zur Durchsetzung von Gleichstellung. Damit hat er den Gleichstellungsgedanken unterstützt und einiges ermöglicht, was bis heute wirkt.

Aus dem Gründungsbeschluss des BIZEPS-Rechtsfonds (2008) geht hervor:

Als Selbstbestimmt Leben Zentrum setzen wir uns seit vielen Jahren für die rechtliche Gleichstellung behinderter Menschen ein. Unsere ersten positiven Erfahrungen im Bereich rechtliche Durchsetzung der Gleichstellung konnten wir dank einer finanziellen Unterstützung durch den Abgeordneten Marco Smoliner machen. Wir konnten Rechte durchsetzen, weil wir einerseits die rechtliche Unterstützung durch Heinz Barazon hatten und andererseits auch die notwendigen finanziellen Mittel, um mit einer Klage zu drohen …

Im Zuge einer vermehrten Beschäftigung mit rechtlicher Durchsetzung wurde BIZEPS Gründungsmitglied des Klagsverbandes und konnte so behinderten Kund:innen rechtliche Unterstützung im Gleichstellungsbereich vor Gericht anbieten.

Alle rechtlichen Durchsetzungen (Klagen gegen die Stadt Wien, die Wiener Linien, den ORF, Versicherungen, das Bildungsministerium) aber auch teilweise der Impuls, den Klagsverband zu gründen, basieren unter anderem darauf. Es wurden fast alle Klagen gewonnen und BIZEPS ist gerüstet für viele weitere.

Damit mehr Menschen um die Wichtigkeit von Marco Smoliner für BIZEPS wissen, haben wir ihm am 12. Juni 2023 die BIZEPS-Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Wir sagen: Danke für das Vertrauen!