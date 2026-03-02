BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben drängt auf gesicherte Finanzierung des Ausgleichstaxfonds

Ziel ist es weiterhin, ein ebenso hohes Beschäftigungsniveau für Menschen mit Behinderungen wie für Menschen ohne Behinderungen zu erreichen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, bleibt noch viel zu tun.

BIZEPS

BIZEPS fordert eine nachhaltige Stärkung des Ausgleichstaxfonds sowie verbindliche Maßnahmen, um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen strukturell und langfristig zu verbessern.

Dafür braucht es eine klare Strategie, verbindliche Zielvorgaben und eine transparente, mehrjährige Finanzplanung des Fonds.

BIZEPS-Obmann Martin Ladstätter betont:

Der Ausgleichstaxfonds ist ein zentrales Instrument zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Damit Maßnahmen wirksam greifen können, braucht es gesicherte finanzielle Mittel und Planungssicherheit über mehrere Jahre. Die Zielerreichung muss jährlich überprüft, dokumentiert und öffentlich nachvollziehbar gemacht werden.

Da die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen weiterhin deutlich unter jener von Menschen ohne Behinderungen liegt, fordert BIZEPS die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung der Angebote.

Ohne stabile finanzielle Grundlagen drohen wichtige Leistungen für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gekürzt zu werden. Planungssicherheit ist sowohl für Fördernehmer:innen als auch für Unternehmen und Organisationen notwendig, die inklusive Beschäftigung ermöglichen.

Besonderen Handlungsbedarf sieht BIZEPS bei der Gleichstellung von Frauen mit Behinderungen

BIZEPS Vorstandsmitglied Cornelia Scheuer erklärt:

Frauen mit Behinderungen sind am Arbeitsmarkt erheblich benachteiligt. Der Förderanteil für Frauen muss gezielt und konsequent so lange erhöht werden, bis er jenem der Männer entspricht. Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds sollten verstärkt und verbindlich für Frauen eingesetzt werden. Gleichstellung muss ernst gemeint und Maßnahmen dazu konsequent umgesetzt werden.

BIZEPS fordert daher eine verbindliche Gleichstellungsstrategie, eine transparente Darstellung der Mittelverwendung nach Geschlecht und eine langfristig abgesicherte Finanzierung des Ausgleichstaxfonds.

BIZEPS unterstützt daher ausdrücklich die Forderung des Österreichischen Behindertenrats nach nachhaltiger budgetärer Absicherung des Ausgleichstaxfonds.