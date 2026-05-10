Böhmermann bringt erneut Debatte über Werkstatt-Löhne in Deutschland ins Rollen

Wie Deutschland Ausgrenzung als Inklusion verkauft
Passend zum Wohlfahrts- und verwässernden Inklusionsgedudel, das vor allem in der spendenreichen Vorweihnachtszeit seinen Höhepunkt erreicht, hat sich Jan Böhmermann …
Klage für Mindestlohn in Werkstätten soll nun vor das deutsche Bundesverfassungsgericht gehen
In seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ vom 8. Mai 2026 hat Jan Böhmermann wiederholt die niedrigen Löhne in Werkstätten für behinderte Menschen kritisiert. Viele Beschäftigte erhalten dort trotz regulärer Arbeit nur etwa 1,35 bis 1,50 Euro pro Stunde – obwohl der gesetzliche Mindestlohn bei 13,90 Euro liegt.
Wie kobinet-nachrichten berichtet, „deckt er auf, dass die im eigenen Shop angebotene Grundi-Actionfigur teilweise in Werkstätten für behinderte Menschen produziert wurde, wo behinderte Menschen weit unter dem Mindestlohn dafür arbeiten.“
Für Jan Böhmermann sei dies „Grund genug der Sache auf den Grund zu gehen, das Ausbeutungssystem in Werkstätten für behinderte Menschen darzustellen und auf eine Klage hinzuweisen, die nun bis vor das Bundesverfassungsgericht für einen Mindestlohn in Werkstätten für behinderte Menschen geführt werden soll.“
In der Einleitung zum Video ist zu lesen: „Bislang ist niemand gegen die systematische Ausbeutung von Menschen mit Behinderungen in Deutschland bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen. Jürgen Linnemann und Soraia Da Costa Batista wollen das jetzt ändern und klagen. Weil die Bezahlung in den Werkstätten für behinderte Menschen wahrscheinlich gegen das Grundgesetz verstößt. Jürgen Linnemann arbeitet seit den 80ern in einer Werkstatt für behinderte Menschen, Soraia Da Costa Batista ist Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte.“
Der Aktivist Raúl Krauthausen und der Verein Sozialhelden aus Deutschland nutzen die aktuelle Debatte für ihre Kampagne #MindestlohnFürAlle.
Sie fordern Mindestlohn für Werkstatt-Beschäftigte, mehr Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und inklusive Alternativen zu Werkstätten.
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