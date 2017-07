Brief an Emma aus Tirol

Liebe Emma, mit Tränen in den Augen habe ich von dir gelesen.

Aufbauend auf die Werbekampagne GEGEN Inklusion, Normalität und Teilhabe seitens des Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverbandes, die bis vor wenigen Tagen im Internet zu lesen war, erlaube ich mir, einerseits diese im Wortlaut wiederzugeben, andererseits an genanntes Kind als selbst sehbehinderter, dreifacher Vater mit blinder Lebensgefährtin, also Mutter, zu schreiben.

Emma und ihre Mutter

Die kleine Emma ist sehr traurig. Wie alle Kinder hat sie für ihre Mama eine Muttertagsüberraschung. Doch Emmas Mutter kann das selbst gemalte Muttertagbild nicht sehen und weint deshalb. Emma schreibt dem lieben Gott einen Brief und bittet ihn verzweifelt um Hilfe.

Emma ist nicht alleine – es gibt viele erblindete Frauen in Tirol, die starke und wundervolle Mütter sind. Sie sind für ihre Kinder da und ihr Herz jauchzt, wenn ihr Nachwuchs sich entwickelt und die Welt entdeckt.

Doch stark sein fällt oft schwer: Wenn die Kleinen in der Schule gehänselt werden und mit tränenverschmiertem Gesicht heimkommen, sieht die Mutter die Tränen nicht. Das macht noch trauriger.

Emma schreibt einen Brief

Lieber Gott,

bald ist Muttertag und ich hab schon ein bisschen Angst. Letztes Jahr hab ich Mama ein Bild gemalt. Mit Fingerfarbe, das war lustig. Aber wie ich Mama das Bild gegeben hab, dann hat sie geweint. Und dann hab ich auch geweint, weil ich meine Mama so lieb hab!

Meine Mama kann nicht sehen. Ich glaube, es hat sie traurig gemacht, dass sie das Bild nicht sehen kann. Lieber Gott, Mama wünscht sich ein Ding, damit sie wieder lesen kann. Sie hat gesagt, das gibt es beim Blindenverband. Onkel Hans hat gesagt, das ist nicht wie bei Amazon. Da muss man schon darauf sparen, weil das teuer ist.

Dieses Jahr pflücke ich Mama Blumen. Es blühen bei uns ganz viele bunte Blumen. Ich mach ihr einen großen bunten Straus. Aber ich hab schon Angst, dass Mama wieder weinen wird. Bitte lieber Gott mach, dass Mama wieder sehen kann. Bring ihr das große Ding, damit sie wieder sehen kann. Ich schreib ihr auch einen Brief, dass sie die beste Mama der Welt ist. Den kann sie dann mit dem großen Ding lesen.

Blindheit macht traurig

Den Betroffenen, die Partnerin, den Partner und die Kinder. Blindheit verändert das ganze Leben. Vieles muss man neu lernen, vieles wird man nicht mehr sehen. Emmas Mama ist langsam an Retinopatia Pigmentosa erblindet. Die alleinerziehende Mutter macht das traurig.

Emma schreibt, dass sich ihre blinde Mama ein Ding wünscht, damit sie wieder lesen kann. Das ist ein Vorlesesystem. Mit dem kann sie dann auch die Briefe ihrer kleinen Tochter lesen. Emmas Onkel geht mit der Mama zum Blindenverband und sie lassen sich dort professionell beraten, damit sie das richtige Gerät finden. Dann erhält ihre Mama beim Blindenverband eine Einschulung.

Helfen Sie Emmas Mama und anderen starken erblindeten Müttern in Tirol! (Auf gelbem Balken; Rückseite links.)

In Tirol gibt es viele starke Kinder und Frauen, wie Emma und ihre blinde Mutter. Sie kommen zum Blinden- und Sehbehindertenverband in die Amraser Straße in Innsbruck und finden Hilfe. Emmas Mama wünscht sich für ihr Leben Erleichterung und Teilhabe in der Gesellschaft. Dabei können wir helfen.

Bitte helfen auch Sie.

Werden Sie ein Lichtblick!

Für Emma und viele weitere Kinder in Tirol