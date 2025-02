Die Broschüre gibt es online auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Menschenrechte auch in Leichter Sprache.

Deutsches Institut für Menschenrechte

Das Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR) hat in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Berlin eine Broschüre mit kurzen und verständlichen Antworten zu 28 Fragen rund um das Thema Inklusion herausgegeben.

Was unterscheidet Inklusion von Integration?

Was ist die UN-Behindertenrechts Konvention und wo gilt sie?

Was heißt Inklusion in der Schule?

Warum sind Förderschulen und Werkstätten nicht inklusiv?

Warum leben viele Menschen mit Behinderungen in Armut?

Das sind nur ein paar der 28 Fragen rund um die Themen Inklusion und Behinderung, welche die vom Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR) herausgegebene Broschüre „Was ist Inklusion? Fragen und Antworten“ kurz und gut verständlich beantwortet.

Die Broschüre will sensibilisieren und aufklären.

Die Leser:innen sollen einen Eindruck davon bekommen, wie es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Deutschland bestellt ist.

Themen wie Teilhabe, Rechte von Menschen mit Behinderungen oder die Bedeutung von Inklusion werden durch die kurze Beantwortung von Fragen behandelt. So wird aufgezeigt, was in Sachen Inklusion in verschiedenen Bereichen noch zu tun ist.

