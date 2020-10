Broschüre zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen für Frauen mit Behinderungen gefordert

Dass es bei so einer Broschüre nicht um eine reine Übersetzungsarbeit in Leichte Sprache, geht ist Elisabeth Udl ein Anliegen und sie weist daher gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Notwendigkeit der Partizipation hin: „Besonders wichtig finden wir den letzten Halbsatz des Antrags, in dem gefordert wird, dass Frauen mit Behinderungen als Expertinnen in die Erstellung der Materialien mit einbezogen werden sollen. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass an dieser Expertinnengruppe Frauen mit Lernschwierigkeiten teilnehmen – nur so kann sichergestellt werden, dass die Materialien zielgruppengerecht gestaltet werden.“

Sie verweist auch auf die positiven Erfahrungen von Ninlil bei der Mitwirkung bei der Broschüre der Stadt Wien Besuch bei der Frauen-Ärztin Fragen und Antworten in leichter Sprache.

Gleichbehandlungsausschuss sollte Antrag konkretisieren

„Aufwertung Patientenrechte: Anspruch auf Information in Leichter Sprache“, heißt es im aktuellen Regierungsprogramm von ÖVP-GRÜNE. „Es ist erfreulich, dass mit dieser Initiative der Abgeordneten hier Fortschritte eingeleitet werden“, zeigt sich Martin Ladstätter (Obmann von BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben) erfreut.

Bei der anstehenden Behandlung des Antrages im Gleichbehandlungsausschuss ist es wünschenswert, dass manche Dinge noch klarer und eindeutiger festgehalten werden, hofft Martin Ladstätter.

Weder enthält der derzeitige Antrag eine Frist, bis wann diese Broschüre beauftragt werden sollen, noch welches Ministerium konkret den Prozess vorantreiben soll. In der Praxis zeigen Entschließungsanträge ohne klare Adressatinnen und Adressaten und Zeitlinien weniger Erfolgschancen.

Im Sinne der Partizipation ist es für uns völlig undenkbar, dass so eine Broschüre ohne der intensiven Einbindung von Expertinnen mit und ohne Behinderung und ohne qualifizierte Einbindung der Zielgruppe von Frauen mit Lernschwierigkeiten erstellt wird, ergänzt Ladstätter und hofft, dass die Beratungen im Gleichbehanldungsausschuss hier noch Verbesserungen im Antragstext bewirken.