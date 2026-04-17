BSVÖ: Brailleschrift in Österreich als UNESCO-Kulturerbe anerkannt

Initiative des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich (BSVÖ) führt zu bedeutendem Meilenstein

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Seit dem 16. April 2026 zählt nun auch die Verwendung und Weitergabe der Brailleschrift zum kulturellen Erbe und findet sich im Österreichischen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

Entwickelt vor 200 Jahren vom damals 16-jährigen blinden Franzosen Louis Braille wurde die Punktschrift schnell zur weltweiten Schrift blinder und sehbehinderter Menschen. Doch sie ist weit mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Erfunden, weiterentwickelt und gelehrt von blinden Menschen selbst, ist sie bis heute ein zentrales Kulturgut der Behindertenselbsthilfe und eines der prägendsten, verbindendsten Merkmale in der Gemeinschaft ihrer Nutzer:innen.

Die UNESCO begründet ihre Entscheidung so:

Als weltweit verbreitete Schrift blinder und sehbeeinträchtigter Menschen ist die Brailleschrift in Österreich für rund 5.000 Personen ein aktiver Begleiter im alltäglichen Leben – sie macht gesprochene Sprache tastbar. Von blinden Menschen selbst entwickelt und organisiert, ermöglicht sie Zugang zu Information, Bildung sowie Kultur und schafft gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft.

Dem können wir nur zustimmen. „Die Brailleschrift ist für blinde und stark sehbehinderte Menschen weit mehr als ein Mittel zur Informationsaufnahme – sie ist Teil unserer Identität“, betont Dr. Markus Wolf, Präsident des BSVÖ.

Die Aufnahme in das UNESCO-Verzeichnis ist ein starkes Zeichen für den Wert dieser Kulturtechnik und für die Selbstbestimmung blinder und sehbehinderter Menschen.

Die Schrift ist weltweit aus dem Leben blinder und sehbehinderter Menschen nicht wegzudenken und genießt breite Anerkennung über die Selbsthilfe hinaus. Für den Antrag bei der UNESCO konnten zahlreiche Unterstützungserklärungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gewonnen werden.

Gleichzeitig steht die Nutzung der Brailleschrift zunehmend unter Druck. Technologische Entwicklungen sowie rückläufige Förderstrukturen führen dazu, dass immer weniger Menschen die Schrift erlernen.

Die Aufnahme in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes unterstreicht daher nicht nur ihren kulturellen Wert, sondern auch die Notwendigkeit, ihre Weitergabe und damit auch das Bestehen jener Verbände, die sie vermitteln, langfristig zu sichern.

Siehe: UNESCO