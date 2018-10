Buch und Veranstaltungstipp: „unbehindert arbeiten – Wie Menschen mit Behinderungen ihre Berufsziele erreichen“

Per E-Mail teilen

Das Buch „unbehindert arbeiten - Wie Menschen mit Behinderung ihre Berufsziele erreichen“ von Ursula Müller zeigt, wie berufliche Inklusion gelingen kann und warum sie sich lohnt. Am 18. Oktober 2018 werden das Buch und der dazugehörige gleichnamige Film präsentiert.

Mandelbaum Verlag

Unter welchen Voraussetzungen können Menschen mit Behinderungen erfolgreich in ein Unternehmen integriert werden? Warum lohnt es sich, Menschen mit Behinderungen anzustellen? Und wie sieht der Arbeitsalltag von Menschen mit Behinderungen aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Buch von Ursula Müller.

Anlässlich der Buchpräsentation am 18. Oktober 2018 hat BIZEPS einen Blick in das Buch geworfen.

Ein lesenswertes Plädoyer für mehr Teilhabe

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Teil eins beleuchtet die arbeitsmarktpolitische und rechtliche Situation von Menschen mit Behinderungen. Verschiedene Organisationen wie myAbility, dabei-austria oder die Essl Foundation mit dem Zero Project, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf den Arbeitsmarkt auf unterschiedliche Weise einsetzen, werden vorgestellt.

Die Beiträge geben einen Einblick, welche Faktoren zu berücksichtigen sind, damit der Inklusionsprozess ins Unternehmen erfolgreich verlaufen kann. Im zweiten Teil des Buches werden verschiedene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderungen portraitiert.

So lernt man zum Beispiel Anna Haunlieb kennen, die Rollstuhlfahrerin arbeitet als Billeteurin im Wiener Konzerthaus oder Sreco Dolanc, er ist gehörlos und arbeitet in der Marien Apotheke.

Man erfährt wie der Arbeitsalltag der Personen aussieht, welche Erfahrungen sie mit ihrem Umfeld zum Beispiel Kundinnen und Kunden, Kolleginnen und Kollegen gemacht haben und wie ihr Einstieg ins Arbeitsleben verlaufen ist. Die präsentierten Geschichten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind sehr persönlich und eindrücklich geschrieben.

Man erhält auch Einblicke, die über das Berufsleben der Personen hinausgehen, wie zum Beispiel zum Umgang mit der eigenen Behinderung. Die angeführten Beispiele regen zum Nachdenken an und führen den Leserinnen und Lesern die Bedeutung von Inklusion am Arbeitsmarkt vor Augen.

Alles in allem ist das Buch ein klares Plädoyer für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt.

Buch und Filmpräsentation

Buch und Film „unbehindert arbeiten“ werden am 18. Oktober 2018 in der Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags in der Rathausstraße 21, 1010 Wien präsentiert. Beginn ist 18:30 Uhr. Laut Information des Veranstalters, ist die Buchhandlung barrierefrei zugänglich.

Hier können Sie das Buch bei amazon bestellen.