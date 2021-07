Buchtipp: Bewegungsfreiheit im Heimalltag für Jung und Alt

Per E-Mail teilen

Ein vom VertretungsNetz herausgegebenes Buch gibt Einblick in die Erfahrungen aus der Arbeit von 15 Jahren Bewohnervertretung.

VertretungsNetz

Persönliche Freiheit für Bewohnerinnen und Bewohner, die in Pflege- und Betreuungseinrichtungen leben. Dafür setzt sich die Bewohnervertretung seit 15 Jahren ein.

In einem Buch gibt es nun einen Einblick in die Arbeit, die von der Bewohnervertretung geleistet wird. Verschiedene fiktive Erzählungen illustrieren beispielhaft Situationen, die in der Arbeit der Bewohnervertretung häufig auftauchen.

Diese Geschichten sollen zeigen, wie durch die Arbeit der Bewohnervertretung das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner verändert und mehr Lebensqualität erreicht wurde.

Geschichten aus dem Heimalltag

Die beispielhaften Erzählungen geben einen sehr intensiven Einblick in die Lebenswelt jener Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen und nicht immer freiwillig in Einrichtungen leben.

In einigen Geschichten wird der Blickwinkel der Betroffenen eingenommen, somit wird sehr klar, was es bedeutet, nicht selbst entscheiden zu können und von Freiheitsbeschränkungen unterschiedlicher Art betroffen zu sein.

Weiters zeigen die Schilderungen, wie durch scheinbar geringe Interventionen zu Gunsten von Bewohnerinnen und Bewohnern schon einiges erreicht werden kann.

Dadurch, dass in den Geschichten sehr intensiv auf die Lebenserfahrungen eingegangen wird und dass die Geschehnisse aus der Perspektive von Bewohnerinnen und Bewohners geschildert werden, bekommt man als Leserin oder Leser vor Augen geführt, dass sich hinter den Verhaltensweisen der Bewohnerinnen und Bewohner, die als Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen genommen werden, oft Wünsche nach Zuneigung, Aufmerksamkeit oder Angst vor der neuen Umgebung verbergen.

Gerade das lässt einen verstehen, warum die Arbeit der Bewohnervertretung so wichtig ist und warum die Perspektive der Betroffenen eingenommen werden muss. Denn wir alle können es nachvollziehen, wie es ist, in einer Situation zu stecken, die man sich selbst nicht ausgesucht hat, in seinen Ansichten nicht gehört zu werden und die gewohnte Umgebung und Verwandte zu vermissen.

Fazit

Auch wenn es sich bei dem Buch um ein Spezialthema handelt, ist es doch wichtig und interessant zu lesen. Denn die Schilderungen in diesem Buch sind Geschichten, die sonst weniger an die Öffentlichkeit dringen, aber gerade deshalb sollte man sich ihnen widmen.

Es handelt sich zwar um fiktive Geschichten, diese sind aber beispielhaft für Erlebnisse aus der realen Vertretungsarbeit. Das Buch macht deutlich, wie wichtig die Arbeit der Bewohnervertretung ist.

Die Beispiele aus der Arbeit der Bewohnervertretung sind in einem literarischen Stil geschrieben, was sie leichter lesbar macht. Zusätzlich bekommt man einen kleinen Einblick in die Entwicklung des Heimaufenthaltsgesetzes.

Das Buch ist im Handel für 19,90 € oder online bei Amazon erhältlich.