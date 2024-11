Buchtipp: Inklusive Medienarbeit

Per E-Mail teilen

Das Buch Inklusive Medienarbeit von Ernst Tradinik zeigt auf, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten und psychischen Erkrankungen journalistisch tätig sein können.

Herbert von Halem Verlag, design by Bruno Dias

„Psychiatrie und psychische Erkrankungen sind den meisten noch immer sehr fremd. Zu wenig weiß man über psychische Erkrankungen, zu stigmatisiert sind diese und unter Umständen – nicht nur aus dem historischen Kontext betrachtet– sind Menschen dem möglichen gesellschaftlichen Ausschluss preisgegeben. Es kann Angst machen, wenn jemand verrückt wird. Um diesen Ängsten bzw. diesem Unwissen entgegenzusteuern, ist eine Radiosendung von Betroffenen eine gute Brücke“, so Ernst Tradinik in der Einführung des Buches „Inklusive Medienarbeit – Menschen mit Behinderung in Journalismus, Radio, Moderation und Film“.

Worum geht es?

Das Buch thematisiert, was es braucht, um Menschen mit Lernschwierigkeiten und psychischen Erkrankungen in die Medienlandschaft zu integrieren. Wie kann man diese Personengruppe bei ihrer journalistischen Tätigkeit unterstützen und begleiten? Warum ist es wichtig, dass gerade Personengruppen, die gesellschaftlich an den Rand gedrängt sind, die Möglichkeit bekommen, Medienschaffende zu werden?

Diese und andere Fragestellungen sollen unterschiedlichen Fachleuten aus der Medienbranche und der Sozialen Arbeit nähergebracht werden.

Das Buch gibt einen Einblick in verschiedene Aspekte der inklusiven Medienarbeit. Verschiedene Autor:innen kommen dabei zu unterschiedlichen Themen und Fragestellungen zu Wort. Anhand von Praxisbeispielen, wie inklusiven Sendungen, Forschungsarbeiten oder Medienprojekten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich werden die Auswirkungen von inklusiver Medienarbeit erläutert. Unterschiedliche Themen kommen dabei zur Sprache.

Welche konkrete technische und personelle Unterstützung brauchen Menschen mit Lernschwierigkeiten und psychischen Erkrankungen bei journalistischen Tätigkeiten? Wie kann man Gebärdensprache und Unterstützte Kommunikation in der Medienarbeit nutzen und umsetzten? Weiters geht es auch darum, wie Selbstermächtigung durch inklusive Medienarbeit funktionieren kann.

Fazit

Der Fokus des Buches liegt auf der Rolle der Nicht-Behinderten bei der medialen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Was muss man bei der Durchführung inklusiver Medienprojekte beachten?

Was das Buch sehr gut hervorhebt, ist die Rolle von Medienarbeit für Menschen, die in Einrichtungen leben. Es wird gezeigt, welche Auswirkungen die journalistische Arbeit auf die Selbstwahrnehmung und das Leben der Betroffenen hat.

Wie geht es zum Beispiel einem Mann, der im Zuge eines Projektes zum ersten Mal seine Stimme im Radio hört? Auch wird gezeigt, dass inklusive Medienprojekte Einblick in die Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen geben können und welche Auswirkungen das haben kann.

Alles in allem ist das Buch ein Überblick über verschiedene Entwicklungen in der Inklusiven Medienarbeit.

Was meiner Meinung nach zu kurz kommt, ist der Blick über die einzelnen inklusiven Medienprojekte hinaus, hin zu gesellschaftlichen Relevanz von Menschen mit Behinderungen als aktive Medienschaffende.

Was heißt es für unsere Gesellschaft, wenn ganze Personengruppen aus dem journalistischen Beruf mehr oder weniger ausgeschlossen sind und der Zugang zur Medienlandschaft hauptsächlich über einzelne inklusive Projekte stattfindet. Was bedeutet es, dass Menschen mit Behinderungen die großen Mainstream-Medien immer noch kaum mitgestalten können?

Auch sprechen in dem Buch oft nichtbehinderte Expert:innen über die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen kommen selbst zu wenig zu Wort. Gerade in einem Buch, in dem es um Menschen mit Behinderungen und Medienarbeit geht, ist es aber zentral, dass Betroffene selbst sprechen.

Das Buch „Inklusive Medienarbeit – Menschen mit Behinderung in Journalismus, Radio, Moderation und Film“ ist im Herbert von Halem Verlag erschienen und für 37 Euro erhältlich.

Buchpräsentation am 25. November 2024 in Wien

Die Vernissage und Buchpräsentation am 25. November 2024 ab 18 Uhr gibt Einblick in die inklusive Medienarbeit in Praxis und Lehre sowie Möglichkeit zur breiten Diskussion. Eine Kooperationsveranstaltung der WIENXTRA-Einrichtungen Medienzentrum und Institut für Freizeitpädagogik (IFP).

Ort: WIENXTRA – Institut für Freizeitpädagogik, Albertgasse 35/II – im Hof, Seminarraum 1 – 1. Stock, 1080 Wien