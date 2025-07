Buchtipp: National-Sozialismus in Österreich, geschrieben in Leichter Sprache

Der National-Sozialismus war eine schreckliche Zeit in Österreich und Deutschland. Das größte Verbrechen der Geschichte. Ein Buch von Gunnar Mertz und Lina Maisel erklärt in Leichter Sprache, was in der Zeit des National-Sozialismus passiert ist.

HAYMON-Verlag

Der National-Sozialismus war eine politische Bewegung. Sie war in den Jahren 1930 bis 1940 in Deutschland und Österreich an der Macht.

In dieser Zeit regierte die Partei NSDAP. NSDAP ist die Abkürzung für „National-Sozialistische-Deutsche-Arbeiter-Partei“. Diese Partei wurde von Adolf Hitler geführt. Mitglieder der NSDAP wurden Nazis genannt.

Die NSDAP hat eine Diktatur eingeführt. In einer Diktatur dürfen die Menschen nicht mitbestimmen. Nur eine kleine Gruppe entscheidet, was erlaubt ist. Wer etwas anderes denkt oder sagt, wird hart bestraft.

Es gab auch keine anderen Parteien mehr.

Die NSDAP hatte schlimme Ansichten über Menschen. Sie sagte: Manche Menschen sind weniger wert als andere. Diese Menschen sollten nicht zur Gesellschaft gehören.

Dazu gehörten zum Beispiel jüdische Menschen oder Menschen mit Behinderungen.

Diese Menschen wurden von den Nazis verfolgt, angegriffen und sogar ermordet.

Die NSDAP wollte auch andere Länder erobern. Deshalb begann der Zweite Weltkrieg.

Heute weiß man: Diese Zeit war sehr schlimm. Trotzdem gibt es noch Menschen, die so denken wie die Nazis. Deshalb ist es wichtig, dass alle Menschen wissen, was damals passiert ist.

Damit man gut über diese Zeit lernen kann, haben Gunnar Mertz und Lina Maisel ein Buch geschrieben. Es heißt „National-Sozialismus in Österreich“. Das Buch ist in Leichter Sprache geschrieben.

Im Buch steht, was damals passiert ist:

der Massenmord an jüdischen Menschen (Holocaust)

der Zweite Weltkrieg

die Zeit nach dem Krieg (Besatzungszeit)

wie mit den Verbrechen umgegangen wurde

Es gibt auch Berichte von Menschen, die damals gelebt haben.

Das Buch hat acht Kapitel. Es enthält ein Wörterbuch, in dem schwierige Begriffe erklärt werden. Das Buch erklärt diese schwere Zeit sehr gut.

Was im Buch steht, kann traurig oder wütend machen. Nehmen Sie sich beim Lesen Zeit.

Hier gibt’s das Buch

„National-Sozialismus in Österreich“ ist beim HAYMON-Verlag erschienen und kostet 14,90 €.

Das Buch ist auch online lesbar.

Es kann außerdem als PDF-Datei heruntergeladen werden.