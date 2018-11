„Bürgeranwalt“: Gehörlose Menschen fordern mehr leistbare Unterstützung durch Dolmetscher/innen

Per E-Mail teilen

Am 3. November um 17.30 Uhr in ORF 2

Gerhard W. Loub

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 3. November 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Gehörlose Menschen fordern mehr leistbare Unterstützung durch Dolmetscher/innen

Den insgesamt rund 10.000 gehörlosen Menschen in Österreich stehen aktuell nur etwa 140 qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher/innen zur Verfügung.

Das seien viel zu wenig, findet Volksanwalt Dr. Günther Kräuter und konfrontiert Sektionschefs des Bildungs- und Sozialministeriums mit seiner Forderung nach besserer Unterstützung gehörloser Menschen.

Ungleichbehandlung bei Ausbildungskosten

Warum sind in Niederösterreich 32.000 Euro für eine Gebärdensprach-Dolmetsch-Ausbildung zu bezahlen, wenn man in Oberösterreich nichts dafür bezahlen muss? Eine junge Frau aus Margareten am Moos fordert „gleiches Recht für alle“.