„Bürgeranwalt“: Keine Schule für Timon?

Am 13. September 2025 um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Paul Gruber

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 13. September 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Keine Schule für Timon?

Timon ist sieben Jahre alt und hat einen seltenen Gendefekt, der es ihm unmöglich macht, mehr als 25 Worte zu sprechen. Unmittelbar neben seinem Wohnort gibt es eine spezielle Volksschule für Hörbeeinträchtigte, bei der er die Gebärdensprache erlernen könnte, um so mit seinen Freunden kommunizieren zu können.

Nachdem Timon keine Hörbeeinträchtigung hat, ist er nicht berechtigt, in dieser Schule aufgenommen zu werden. Auf den Zustand seiner Sprechapraxie wird seitens der Bildungsdirektion Salzburg nicht eingegangen, sondern darauf verwiesen, dass Timon in eine andere Schule der Diakonie gehen solle, die privat zu bezahlen wäre – ebenso müsste das Erlernen der Gebärdensprache extra bezahlt werden.

Außerdem liegt diese Schule mehr als eine halbe Stunde von seinem Wohnort entfernt. Der neue Volksanwalt Christoph Luisser akzeptiert die Argumentation der Bildungsdirektion Salzburg nicht und möchte versuchen, doch noch einen geeigneten Platz für Timon in der Volksschule zu bekommen.