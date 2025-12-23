Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Inklusion passiert nur dann, wenn wir sie auch umsetzen.“

Am 16. Dezember 2025 lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemeinsam mit seiner Gattin Doris Schmidauer Menschen mit Behinderungen aus ganz Österreich zu einem vorweihnachtlichen Fest in die Wiener Hofburg.

Peter Lechner / HBF

Vor Beginn des Festes tauschten sich der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer im Präsidentenbüro mit Klaus Widl, Manuela Lanzinger und Barbara Haider-Novak vom Österreichischen Behindertenrat sowie Bundesbehindertenanwältin Christine Steger und Sozialministerin Korinna Schumann im Rahmen eines Arbeitsgesprächs über aktuelle behindertenpolitische Themen aus.

Der Weihnachtsempfang in der Hofburg

„Nach Ansprachen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Behindertenrats-Präsident Klaus Widl und Sozialministerin Korinna Schumann im großen Festsaal las Schauspielerin Brigitte Karner Weihnachtsgeschichten und -gedichte. Im Anschluss erfreute der Chorus primus der Wiener Sängerknaben das aus allen Bundesländern angereiste Publikum mit wunderschönen Weihnachtsliedern. Das Streicherensemble der Gardemusik sorgte ebenso mit weihnachtlichen Stücken für die festliche musikalische Untermalung“, berichtete der Österreichische Behindertenrat online.

Bundespräsident: „Die aktuell notwendige Budgetkonsolidierung in Österreich darf sich nicht negativ auf das Leben von Menschen mit Behinderungen auswirken.“

„Wissen Sie, was ein MVP ist? Ich jedenfalls wusste es nicht – bis vor kurzem. Ein MVP ist im Sport ein ‚Most Valuable Player‘. Das ist jemand, der etwas Entscheidendes, etwas Besonderes leistet, das am Ende zum Erfolg führt. Und zwar für das ganze Team“, so leitete Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine äußerst hörenswerte Rede ein.

Sozialministerin: „Sichtbarkeit bedeutet Zugang zu allen Bereichen der Gesellschaft zu ermöglichen“

Die Sozialministerin verwies u.a. auch auf die kürzlich erfolgte Verlängerung der Förderung für das Disability History Project des Haus der Geschichte und die Wichtigkeit selbstbestimmt und stark für Rechte zu kämpfen. Sie hob hervor, dass Sichtbarkeit viel mit Interessensvertretung von Menschen mit Behinderungen zu tun hat.

Behindertenrats-Präsident Klaus Widl

„Die derzeitige budgetäre Lage darf keine Ausrede dafür sein, die Umsetzung und Einhaltung von Menschenrechten zu ignorieren oder weiterhin aufzuschieben“ und ergänzte: „Wie heißt es im Regierungsprogramm so schön: Jetzt das richtige tun!“